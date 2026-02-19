NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Bad Bunny

Bad Bunny fue ahorcado por una fanática en medio de su concierto en Argentina

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny, celebridad puertorriqueña - Fotos: X
El incidente ocurrió recientemente en en el país sudamericano durante la gira del 'conejo malo' llamada 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

Al parecer una fanática de Bad Bunny ‘dejó los modales en su casa’, pues la mujer ahorcó al boricua en pleno concierto.

El incidente ocurrió recientemente en Argentina durante la gira del ‘conejo malo’ llamada ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Secuencia de lo sucedido:

En medio de su presentación en el Estadio Monumental, casa del equipo de fútbol River Plate, Bad Bunny se acercó a la orilla del escenario para interactuar con el público.

En ese momento, una seguidora que se dejó llevar por la emoción, lo sujetó del cuello con ambas manos de forma sorpresiva mientras él cantaba.

Sin embargo, lejos de molestarse o apartarse bruscamente, la celebridad puertorriqueña se mantuvo una actitud relajada.

El intérprete de ‘Tití me preguntó’ se quitó los lentes de sol y continuó cantando mirándola directamente a los ojos, lo que generó gritos de euforia entre los asistentes.

El video grabado por la propia fan fue compartido en redes como Instagram y TikTok, donde acumuló millones de reproducciones.

Como dato curioso, en ese mismo concierto, Bad Bunny también se hizo tendencia por reconocer entre la multitud a una joven que lo había contratado hace siete años para cantar en sus XV años, antes de que fuera una estrella mundial.

Sin duda el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (8 de febrero de 2026) fue un antes y un después para la carrera del artista, siendo un éxito histórico, registrando 128.2 millones de espectadores en EE. UU., el cuarto más visto en la historia.

Además, rompió récords digitales con 4.000 millones de visualizaciones en redes en 24 horas y multiplicó sus escuchas en Apple Music por siete.

