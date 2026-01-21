Campeón del mundo con Francia en 2018 fue denunciado por una familia colombiana por trata de personas y explotación laboral

Un nuevo escándalo sacude al fútbol internacional luego de conocerse que un campeón del mundo ha sido acusado de tráfico de personas y explotación laboral.

Se trata del futbolista del París Saint-Germain (PSG) Luca Hernández, quien, junto a su esposa, ha sido acusado de explotación laboral y trata de personas por una familia colombiana.

Según se ha conocido, la familia colombiana denunció al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y a su esposa Victoria Triay ante la Fiscalía de Versalles.

De acuerdo con el documento presentado, al que tuvo acceso el medio Paris Match, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 una familia colombiana conformada por padre, esposa y tres hijos trabajaban para la pareja con jornadas laborales excesivamente largas.

Los demandantes afirman que trabajaron para el jugador y su esposa durante más de un año sin ningún tipo de contrato y con jornadas que variaban entre las 72 y 84 horas semanales.

El texto al que tuvo acceso Paris Match dice: "El jugador y su esposa están acusados de trata de personas y trabajo no declarado por una familia colombiana".

En la denuncia, la familia explica que llegaron a Francia para trabajar con la pareja porque Triay contactó a Marie, una de las denunciantes.

Marie viajó a Francia y empezó a trabajar para la pareja sin permiso de trabajo y en septiembre de 2025 Victoria le habría prometido resolver su situación legal en el país, cosa que no ocurrió.

La colombiana empezó trabajando como enfermera, pero Victoria le pidió con el paso del tiempo que llevará más personal para ayudarles.

Ella y su madre trabajaban como empleadas domésticas, niñeras a tiempo completo y como cocineras, por un sueldo de 2.000 euros al mes.

Según dice la denuncia, no tenían derecho a días de descanso y sus jornadas laborales eran superiores a las 12 horas. Mientras que el papá y sus hermanos se encargaban de la seguridad bajo las mismas condiciones: sin descanso y con extensas jornadas laborales.

Los colombianos afirman que no contaban con seguridad social y que sufrieron presiones verbales e intimidaciones por parte del futbolista del PSG y su esposa.

Sin embargo, la situación escaló cuando Marie y su madre fueron despedidas en octubre de 2025 por una discusión.

Por su parte, la abogada de la familia colombiana, Lola Dubois, señaló que la ausencia de contratos y cotización por parte de los Hernández solo demuestra "la intencionalidad del delito".

Ante la denuncia, el agente del futbolista comentó que tanto él como su esposa no tenían conocimiento de esto y que están bastante "desconcertados" por las acusaciones.