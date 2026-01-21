NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Denuncia

Campeón del mundo con Francia en 2018 fue denunciado por una familia colombiana por trata de personas y explotación laboral

enero 21, 2026
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé, Lucas Hernández y Florian Thauvin tras ganar el Mundial de Rusia 2018 | Foto: AFP
Kylian Mbappé, Lucas Hernández y Florian Thauvin tras ganar el Mundial de Rusia 2018 | Foto: AFP
Ante la denuncia, el agente del futbolista comentó que tanto él como su esposa no tenían conocimiento de esto y que están bastante "desconcertados" por las acusaciones.

Un nuevo escándalo sacude al fútbol internacional luego de conocerse que un campeón del mundo ha sido acusado de tráfico de personas y explotación laboral.

Se trata del futbolista del París Saint-Germain (PSG) Luca Hernández, quien, junto a su esposa, ha sido acusado de explotación laboral y trata de personas por una familia colombiana.

Según se ha conocido, la familia colombiana denunció al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y a su esposa Victoria Triay ante la Fiscalía de Versalles.

De acuerdo con el documento presentado, al que tuvo acceso el medio Paris Match, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 una familia colombiana conformada por padre, esposa y tres hijos trabajaban para la pareja con jornadas laborales excesivamente largas.

o

Los demandantes afirman que trabajaron para el jugador y su esposa durante más de un año sin ningún tipo de contrato y con jornadas que variaban entre las 72 y 84 horas semanales.

El texto al que tuvo acceso Paris Match dice: "El jugador y su esposa están acusados de trata de personas y trabajo no declarado por una familia colombiana".

En la denuncia, la familia explica que llegaron a Francia para trabajar con la pareja porque Triay contactó a Marie, una de las denunciantes.

Marie viajó a Francia y empezó a trabajar para la pareja sin permiso de trabajo y en septiembre de 2025 Victoria le habría prometido resolver su situación legal en el país, cosa que no ocurrió.

La colombiana empezó trabajando como enfermera, pero Victoria le pidió con el paso del tiempo que llevará más personal para ayudarles.

Ella y su madre trabajaban como empleadas domésticas, niñeras a tiempo completo y como cocineras, por un sueldo de 2.000 euros al mes.

Según dice la denuncia, no tenían derecho a días de descanso y sus jornadas laborales eran superiores a las 12 horas. Mientras que el papá y sus hermanos se encargaban de la seguridad bajo las mismas condiciones: sin descanso y con extensas jornadas laborales.

Los colombianos afirman que no contaban con seguridad social y que sufrieron presiones verbales e intimidaciones por parte del futbolista del PSG y su esposa.

o

Sin embargo, la situación escaló cuando Marie y su madre fueron despedidas en octubre de 2025 por una discusión.

Por su parte, la abogada de la familia colombiana, Lola Dubois, señaló que la ausencia de contratos y cotización por parte de los Hernández solo demuestra "la intencionalidad del delito".

Ante la denuncia, el agente del futbolista comentó que tanto él como su esposa no tenían conocimiento de esto y que están bastante "desconcertados" por las acusaciones.

Temas relacionados:

Denuncia

Trata de personas

Futbolistas

PSG

Mundial de Rusia 2018

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
Heroico gesto de Wayne Ronney con el club Derby Country
Fútbol inglés

Hermano de Wayne Rooney hace historia en el fútbol inglés como entrenador tras eliminar al Crystal Palace en la FA Cup

Venezuela no fue incluida dentro del calendario de la Serie del caribe 2026 - Foto: AFP
Serie del Caribe

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede por el despliegue militar de EE. UU.

El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Íconos de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA)-Foto: EFE
Ponte al Día

¿Las herramientas de inteligencia artificial son confiables para realizar consultas de temas migratorios? Experto responde

Donald Trump y María Corina Machado
Venezuela

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

Donald Trump - Foto EFE
Política migratoria de Donald Trump

Ciudadanos nacidos en este país están siendo investigados por el Gobierno Trump debido a posibles fraudes que podrían conducir a sanciones permanentes

Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Heroico gesto de Wayne Ronney con el club Derby Country
Fútbol inglés

Hermano de Wayne Rooney hace historia en el fútbol inglés como entrenador tras eliminar al Crystal Palace en la FA Cup

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre