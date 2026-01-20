NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Presos políticos

Desgarradora reacción de la madre de un preso político en Venezuela: "Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado"

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Mientras el régimen asegura haber "liberado a cientos de presos políticos" durante los primeros días de enero de 2026, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

Luego de doce noches consecutivas en vigilia, una madre permanece a las afueras del centro de reclusión Zona 7 de la PNB, en Boleíta, Caracas, Venezuela, donde imploró por la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos del país.

o

Tendida en el suelo y visiblemente afectada, la mujer identificada como Evelis Cano, madre del prisionero político, Jack Tantak Cano, elevó una súplica entre lágrimas: “Ya no aguanto más, Señor, lleva mi vida”.

“Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado”, pronunció Cano.

El número de presos políticos excarcelados recientemente por el régimen venezolano no es "significativo" como dijo el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, hace unos días.

o

Mientras el régimen asegura haber "liberado a cientos de presos políticos” durante los primeros días de enero de 2026, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

A pesar de estas medidas, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 750 presos políticos en Venezuela.

El régimen de Venezuela, cabe apuntar, ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Debido a la creciente presión de los Estados Unidos y tras la captura de Nicolás Maduro el régimen, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, progresivamente excarcela a presos políticos.

o

No obstante, se presume que el régimen continúa desarrollando la ya conocida ‘puerta giratoria’, término acuñado por la sociedad civil venezolana para describir una estrategia de represión sistemática, la cual consiste en liberar a un grupo de prisioneros políticos, mientras de forma paralela detiene a nuevas personas que se oponen a la narco-dictadura.

