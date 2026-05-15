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Dictadura en Cuba

"Seguiré alzando mi voz hasta que llegue el día en que Cuba sea libre": Sissi Abascal Zamora del movimiento Damas de Blanco desde Miami tras ser excarcelada por el régimen

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Cuba / Sissi Abascal Zamora, exprisionera política cubana del movimiento Damas de Blanco -Fotos: EFE / X
Bandera de Cuba / Sissi Abascal Zamora, exprisionera política cubana del movimiento Damas de Blanco -Fotos: EFE / X
La activista arribó al sur de Florida acompañada por su madre.

El pasado jueves 14 de mayo, la exprisionera política cubana Sissi Abascal Zamora llegó a Miami tras ser excarcelada por el régimen cubano bajo la condición de aceptar el exilio forzado.

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La activista y miembro del movimiento Damas de Blanco arribó al sur de Florida acompañada por su madre.

A su llegada, Abascal Zamora sostuvo ante periodistas: "Aquí yo seguiré alzando mi voz, por mis hermanos, por el cubano de a pie, hasta que llegue el día en que Cuba sea libre".

Asimismo, habló sobre su proceso de salida de la isla y la difícil decisión de separarse de varios familiares, amigos y compañeros de causa, que todavía siguen en su país natal.

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"Hoy sufrimos en carne propia lo que por décadas ha sufrido este exilio, se me estruja el corazón por nuestros hermanos opositores, pienso mucho en ellos", acotó.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, publicó una foto de Abascal Zamora con el siguiente escrito: "Hoy, nuestro equipo consular se siente orgulloso de haber ayudado a la Dama de Blanco Sissi Abascal por fin ser libre. Aunque le damos la bienvenida a los Estados Unidos entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio".

Sissi Abascal Zamora estuvo en prisión tras ser condenada a 6 años de cárcel por participar en las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba (11J).

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Las autoridades del régimen cubano la procesaron por los supuestos delitos de "desacato", "atentado" y "desorden público".

Tras 67 años de dictadura, en la actualidad Cuba se divide entre apagones y represión. La cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica. De acuerdo con reportes de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.250 prisioneros políticos en Cuba.

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