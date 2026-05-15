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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Venezuela

"Negociación silenciosa": politólogo revela supuesto plan de EE. UU. y el régimen para extender la transición en Venezuela

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El director de Punto de Corte aseguró que fuentes confiables confirman cronograma electoral dividido hasta 2027, con elecciones regionales, legislativas y presidenciales.

El politólogo venezolano Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte y exprisionero político, reveló información sobre supuestas negociaciones entre Estados Unidos y el denominado Rodrigato, que establecerían un período de dos años para completar el proceso electoral en Venezuela.

Según Nicmer Evans, la información proviene de fuentes confiables y se divide en dos momentos clave.

El primero ocurrió tras su liberación el 14 de enero, cuando se conoció que los "15 minutos" otorgados al régimen implicaban que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello se subordinarán a los dictámenes de EE. UU.

La propuesta contempla un cronograma electoral que se extendería hasta diciembre de 2027, comenzando con elecciones regionales, seguidas de legislativas y finalmente presidenciales para "entregar en enero del 2028 y así cumplir los dos años". Evans señaló que "esto por supuesto, que es un factor iraní, que le hace ganar tiempo a quien está en el poder".

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El analista político aseguró que esta información "es un secreto a voces dentro de los pasillos de la política venezolana" y que involucra negociaciones con "algunos sectores de la oposición venezolana" junto con Estados Unidos, aunque excluyendo al sector liderado por María Corina Machado.

Sobre la ausencia de María Corina en estas conversaciones, Evans indicó que "su llegada a Panamá en próximos días va a ser importante", estimando que el encuentro sería "después del 21 o 22 de este mes". "No se puede obviar en una negociación de este tipo a María Corina Machado. Finalmente es la cabeza de la oposición y representa buena parte del pueblo venezolano", señaló.

El politólogo enfatizó que el plan de tres fases establecido por el secretario de Estado Marco Rubio estabilización, reactivación económica y transición enfrenta el rechazo ciudadano. "Lo que no está aquí tomado en cuenta es la presión que a lo interno del país se genera producto de la necesidad de tener un cronograma electoral claro", advirtió.

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