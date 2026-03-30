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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Cilia Flores

Esposa de Maduro es investigada en EE. UU. por dirigir una dinastía criminal familiar llamada "El Jardín de Flores", según The Wall Street Journal

marzo 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Nicolás Maduro junto a Cilia Flores - Foto: EFE
Nicolás Maduro junto a Cilia Flores - Foto: EFE
Según el diario norteamericano, Cilia Flores controlaba el negocio del narcotráfico introduciendo drogas en EE. UU. y ordenando asesinatos.

Cilia Flores compareció días atrás junto a su esposo, Nicolás Maduro, en la segunda audiencia en Nueva York tras ser capturados durante una operación de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero.

Si bien la atención mediática ha recaído sobre Maduro y sus delitos como dictador de Venezuela, la justicia de Estados Unidos también ha estado detrás de su esposa Cilia Flores, quien según The Wall Street Journal es señalada de dirigir una dinastía criminal familiar llamada “El Jardín de Flores”.

Flores habría concedido rutas del narcotráfico a familiares cercanos utilizando empresas estatales como PDVSA, así como infraestructura del aeropuerto Internacional de Caracas, como el exclusivo hangar presidencial, para transportar cargamentos de drogas, además de ordenar asesinatos.

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Estos señalamientos coinciden con las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra familiares cercanos a Maduro y a Cilia Flores por presunta corrupción y narcotráfico.

Dentro del círculo cercano de Cilia Flores sancionados por Estados Unidos se encuentran una de sus hermanas, tres hijos de un matrimonio anterior y un sobrino.

De acuerdo a la acusación de la justicia de Estados Unidos, Flores aceptó una millonaria suma de dinero para que se llevara a cabo una reunión entre un importante narcotraficante y el director de la oficina antidrogas en 2007.

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Como fiscal general durante el gobierno de Hugo Chávez, Cilia Flores habría acumulado gran poder e influencia con sus familiares como los mayores beneficiados.

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