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Luis Díaz

Así fue la emotiva reacción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo en las láminas del álbum del Mundial 2026

mayo 12, 2026
Por: Luis Cifuentes
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
El jugador guajiro es uno de los jugadores colombianos más importantes a nivel mundial.

La Selección Colombia se prepara para su participación en el Mundial de 2026, el cual arrancará el próximo 11 de junio y por primera vez contará con la participación de 48 selecciones.

Se espera que la prelista de convocados se conozca en los próximos días, de la cual saldrán los 26 jugadores que harán parte de manera oficial del equipo cafetero.

No obstante, recientemente, se conoció el álbum del Mundial, en el cual aparecen algunos jugadores que, según la empresa italiana, estarían más cerca de ser parte de la convocatoria.

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Allí, aparece Luis Díaz, uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia a nivel internacional, gracias a sus destacadas actuaciones con el Bayern Múnich.

El guajiro, seguramente, será uno de los convocados por Néstor Lorenzo dada su relevancia en Europa.

En las últimas horas, el papá de Luis Díaz sorprendió con su reacción al ver a su hijo en las láminas del álbum de Panini y generó todo tipo de reacciones.

En un video publicado en redes sociales se observa a Luis Manuel Díaz en una mesa abriendo sobres con láminas del álbum de Panini que se estrenó hace pocos días.

‘Mane’ Díaz no pudo ocultar su emoción al ver a su hijo por primera vez en un álbum del Mundial.

No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que soñaba en grande, al que nunca se rindió y que hoy puso a soñar a todo el mundo. Cuántas alegrías le has regalado a Colombia”, dice el padre de Luis Díaz en el video que se ha hecho viral en redes sociales.

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Cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma, cuántas veces uniste a todo un país con tu fútbol. Y yo aquí sosteniendo esta lámina, intentando entender hoy cómo ese niño es orgullo nacional”, agrega.

El padre del futbolista del Bayern Múnich lloró de alegría al ver a su hijo en una de las láminas que abrió mientras llenaba el álbum oficial del Mundial 2026.

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