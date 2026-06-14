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Domingo, 14 de junio de 2026
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Irán - EEUU

Donald Trump anunció que se logró un acuerdo con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump | Foto EFE
El presidente de Estados Unidos dijo que el estrecho de Ormuz está abierto y que EEUU levanta bloqueo.

El presidente Donald Trump anunció el acuerdo alcanzado con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz está abierto y que EE. UU. levantó el bloqueo: "dejen que el petróleo fluya".

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró también que las partes acordaron un cese al fuego inmediato y permanente en todos los frentes de conflicto, incluido El Líbano.

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Según el anuncio, el documento será firmado el próximo 19 de junio en Suiza.

Entre tanto, el viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

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