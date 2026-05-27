Los precios del petróleo bajaron en medio de expectativas de una reapertura del Estrecho de Ormuz

Este miércoles, los precios del petróleo bajaron con fuerza en momentos que el mercado apuesta por una pronta resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 5,31% y se situó en 94,29 dólares.

Su equivalente de EE. UU., el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 5,55% hasta 88,68 dólares.

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Cerca de una quinta parte del petróleo mundial transita habitualmente por Ormuz, bloqueado por Teherán.

Puntualmente, por este canal transitan unos 20 millones de barriles diarios, lo que equivale a casi el 20% del consumo mundial de petróleo.

El presidente de EE. UU. Donald Trump declaró este miércoles que no estaba "satisfecho" con las propuestas iraníes, mientras que Teherán consideró poco probable la reanudación de las hostilidades.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

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"Irán está empeñado, quiere llegar a un trato. Hasta ahora no lo ha logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", expresó Trump.

Entretanto, el mandatario reveló que no se sentiría cómodo si Rusia o China se llevaran el uranio enriquecido iraní para destruirlo, otra solución que se ha planteado.