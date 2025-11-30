Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron.

"No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

El diálogo se da en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la dictadura.

El medio The New York Times había documentado la llamada el pasado 28 de noviembre y, según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela.

En su llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

El sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, despertando ansiedad y confusión en el país sudamericano mientras su Gobierno aumenta la presión sobre Caracas.