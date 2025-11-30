NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El medio The New York Times había dicho que ambos mandatarios hablaron el pasado 28 de noviembre de una posible reunión entre ambos en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron.

"No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

o

El diálogo se da en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la dictadura.

El medio The New York Times había documentado la llamada el pasado 28 de noviembre y, según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela.

En su llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

El sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, despertando ansiedad y confusión en el país sudamericano mientras su Gobierno aumenta la presión sobre Caracas.

Temas relacionados:

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Diálogo

Estados Unidos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Donald Trump - Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lewis Hamilton y Charles Leclerc | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La molestia de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras tener que abandonar el Gran Premio de Brasil: "Es realmente devastador"

Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Gustavo Petro

Petro defendió su decisión de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU.: "Si solo sirve para matar lancheros con misiles, es irracional y un delito de lesa humanidad”

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Corona del Miss Universo - Foto de referencia: EFE
Miss Universo

Concursante de Miss Universo sufrió aparatosa caída y tuvo que ser hospitalizada: el hecho quedó registrado en video

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre