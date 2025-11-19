NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Los cupos restantes se dividen entre cuatro para selecciones europeas y dos para equipos del resto del mundo.

El próximo mes de marzo 22 equipos se jugarán los seis últimos boletos para el Mundial 2026 (de los que cuatro serán para selecciones europeas y los otros dos para equipos del resto del mundo), en unos repechajes cuyo sorteo se celebrará en Zúrich este jueves.

Europa:

Dieciséis equipos repescados de las eliminatorias de la zona UEFA aún pueden soñar con viajar a Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano (del 11 de junio al 19 de julio).

Son los doce segundos de los grupos de calificación, entre ellos Italia, ya eliminada dos veces en el repechaje en 2018 y 2022, además de los cuatro mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones que no fueron segundos en sus llaves (Suecia, Rumanía, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte).

o

Ocho semifinales (26 de marzo) y luego cuatro finales (31 de marzo), en eliminatorias a partido único, determinarán los equipos europeos que se unirán a los doce ganadores de grupo.

Los ocho cabezas de serie, elegidos por su posición en el ranking FIFA publicado el miércoles, jugarán su semifinal en casa.

Los países que tendrán la ventaja de jugar como locales en la final serán sorteados el jueves una vez conocido el cuadro final.

Resto del mundo:

Los dos últimos boletos para la Copa del Mundo se otorgarán en los repechajes intercontinentales entre los supervivientes de las otras confederaciones en fechas por definir en marzo en Guadalajara y Monterrey, dos de los escenarios mexicanos de la fase final.

Ya se conocen a los seis equipos clasificados: Bolivia por Sudamérica (Conmebol), Nueva Caledonia por Oceanía (OFC), Irak por Asia (AFC), la RD Congo, que ganó la repesca africana (CAF) y los dos equipos de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) que se conocieron el martes: Jamaica y Surinam.

Para estos repechajes intercontinentales, los dos mejores equipos en la clasificación de la FIFA, Irak y la RD Congo, esperarán en la final a los ganadores de las dos "semifinales" que disputarán los otros cuatro equipos (Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam) y cuyos cruces se conocerán en el sorteo del jueves.

o

Repechaje de la zona europea:

Ocho cabezas de serie:

Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia

Los ocho no cabezas de serie:

Albania, Irlanda, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Irlanda del norte, Macedonia del Norte

Repechaje internacional:

Finalistas: Irak, RD Congo

Eliminatoria previa: Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam

Temas relacionados:

Mundial 2026

Repechaje al Mundial

Fútbol europeo

Ranking FIFA

Copa del Mundo

Clasificados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Permite atacar objetivos e infraestructuras relacionadas al Cartel de los Soles, es decir a Nicolás Maduro”: experto sobre reciente designación del Departamento de Estado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Deportes

Ver más
René Higuita ingresó al Salón de la Fama del fútbol internacional. - Foto: EFE
René Higuita

René Higuita, histórico arquero de la selección Colombia, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

David Villa, exfutbolista español / FOTO: EFE
Fútbol

David Villa, campeón del mundo con España, reveló los defensas más complicados que enfrentó en su carrera; dos son colombianos

Mural de Maradona en Argentina - Foto EFE
Maradona

La magia del apellido: así fue el gol del sobrino de Diego Maradona en la victoria de Argentinos Juniors que está dando de qué hablar en el mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Venezuela | Foto AFP
Petróleos de Venezuela

Alertan más de 80 descargas clandestinas de petróleo en las costas de Venezuela pese a las sanciones

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

René Higuita ingresó al Salón de la Fama del fútbol internacional. - Foto: EFE
René Higuita

René Higuita, histórico arquero de la selección Colombia, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Bloqueo de buses de TransMilenio en Bogotá - Foto NTN24/ Bogotanos celebran Halloween - Foto AFP
Movilidad Bogotá

Caos en la movilidad de Bogotá: estos son los puntos más afectados por manifestaciones de motociclistas que rechazan medidas de restricción en Halloween

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

Kim Kardashian aseguró que compartir la custodia de sus hijos con Kanye West ha sido “realmente difícil”
Kim Kardashian

Kim Kardashian reveló en la nueva temporada de su reality que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y culpó a Kanye West por su estado de salud

Hayda Veloz en On The Road
On the Road

Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre