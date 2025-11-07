NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Incendio

Once vehículos calcinados y 150 personas desalojadas tras voraz incendio en edificio de Caracas

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Bomberos de Caracas sofocan incendio / Foto @cpablopalacios
Aunque no se reportaron víctimas mortales, varios de los vecinos fueron trasladados a centros asistenciales debido a crisis hipertensivas.

Los Bomberos de Caracas lograron sofocar un voraz incendio registrado a primeras horas de este jueves 6 de noviembre, en un edificio de la capital venezolana.

o

Según las autoridades el fuego inició en el sótano de la Residencia Yuribi, ubicado en la urbanización Santa Mónica del municipio Libertador. Pasadas las 5:00 de la mañana los bomberos recibieron un llamado de emergencia e inmediatamente se trasladaron al lugar.

Las llamas consumieron 11 vehículos del estacionamiento, además fueron desalojadas 150 personas. Aunque no se reportaron víctimas mortales, varios de los vecinos fueron trasladados a centros asistenciales debido a crisis hipertensivas y afectaciones respiratorias.

"Fue necesario el desalojo de 150 personas, de las cuales dos presentaron signos de hipertensión y fueron trasladadas al centro asistencial más cercano", expresó Pablo Palacios, comandante de los Bomberos de Caracas.

o

La actuación inmediata de los bomberos evitó la propagación de las llamas de otros niveles de la infraestructura. Sin embargo, mantienen labores de refrescamiento e inspección del edificio mientras la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Protección Civil (PC) se unieron a la brigada para investigar el caso y determinar las causas del incendio.

