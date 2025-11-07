Once vehículos calcinados y 150 personas desalojadas tras voraz incendio en edificio de Caracas

Los Bomberos de Caracas lograron sofocar un voraz incendio registrado a primeras horas de este jueves 6 de noviembre, en un edificio de la capital venezolana.

Según las autoridades el fuego inició en el sótano de la Residencia Yuribi, ubicado en la urbanización Santa Mónica del municipio Libertador. Pasadas las 5:00 de la mañana los bomberos recibieron un llamado de emergencia e inmediatamente se trasladaron al lugar.

Las llamas consumieron 11 vehículos del estacionamiento, además fueron desalojadas 150 personas. Aunque no se reportaron víctimas mortales, varios de los vecinos fueron trasladados a centros asistenciales debido a crisis hipertensivas y afectaciones respiratorias.

"Fue necesario el desalojo de 150 personas, de las cuales dos presentaron signos de hipertensión y fueron trasladadas al centro asistencial más cercano", expresó Pablo Palacios, comandante de los Bomberos de Caracas.

La actuación inmediata de los bomberos evitó la propagación de las llamas de otros niveles de la infraestructura. Sin embargo, mantienen labores de refrescamiento e inspección del edificio mientras la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Protección Civil (PC) se unieron a la brigada para investigar el caso y determinar las causas del incendio.