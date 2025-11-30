NTN24
Régimen de Maduro

Una de las principales operadoras turísticas rusas suspende vuelos a Venezuela por cierre del espacio aéreo

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Pegas Touristik acató la alerta de Estados Unidos y suspendió sus vuelos territorio venezolano.

Este domingo 30 de noviembre, la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la isla de Nueva Esparta, Venezuela, acató la alerta de Estados Unidos y suspendió sus vuelos.

El operador turístico redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera el sábado que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad.

De acuerdo con la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, el operador turístico notificó a las agencias asociadas que el vuelo Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

ATOR puntualizó que esta decisión se toma por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

Desde 2021, Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

En tanto, Venezuela mantiene por ahora sus dos rutas hacia Rusia, aliado del madurismo, con la aerolínea estatal Conviasa.

La semana pasada, Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar estadounidense en la región por cuenta del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe contra carteles de la droga, incluido el cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Como algunas aerolíneas internacionales se acogieron a la alerta, el régimen las instó a reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas o perderían sus derechos para volar hacia el país.

Terminó por revocar las concesiones a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, todas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

