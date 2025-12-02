"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que próximamente comenzarán las intervenciones terrestres contra el narcotráfico en un mensaje en el que mencionó a Colombia y Venezuela.

Este anuncio se da tan solo unos días después de conocerse que Trump y Nicolás Maduro no llegaron a un acuerdo tras una conversación vía telefónica.

Frente a esta determinación, el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en entrevista para La Tarde de NTN24, se refirió a las acciones tomadas desde la administración Trump en contra de la dictadura madurista.

“Creo que comenzó el conteo regresivo; ellos pensaron que Trump era Biden, que era un demócrata con el que negociaban y les daban y les daban y tenían las posibilidades de seguir en el poder”, indicó Santos.

“No me cabe la menor duda de que el futuro de Maduro y de estos va a ser la pijama anaranjada o la pijama de madera”, afirmó el exvicepresidente de Colombia.

Para el también exembajador de Colombia en los Estados Unidos, las acciones que se han tomado de la administración del presidente Trump, “no tienen reversa”.

VEA TAMBIÉN "No solamente había falta de capacidades estructurales sino también de voluntad": abogada Martha Tineo tras cierre de oficina de la CPI en Caracas o

“La decisión está tomada; lo que pasa es que les dieron toda la oportunidad a Maduro y su séquito de mafiosos (…), pero sin duda se va a generar el regreso de la democracia a Venezuela”, expresó.

El exembajador consideró que vienen días de buenas noticias para el pueblo venezolano que añora un país libre y en democracia, tras varios años de sometimiento al régimen.

“Soy muy optimista; los venezolanos están más preparados que nadie para retomar las riendas de su democracia, aunque no va a ser fácil; va a haber muertos porque los mafiosos van a querer seguir manejando el país, pero los venezolanos siempre han sido demócratas”, manifestó Santos.

Respecto al último anuncio de Donald Trump, en el que mencionó a Colombia, Francisco Santos señaló que durante la administración del presidente Gustavo Petro los que más se han beneficiado han sido “los narcotraficantes”.

“La verdad, los narcos están haciendo fiestas en Colombia con el total apoyo del gobierno, que mira para el otro lado”, sentenció.