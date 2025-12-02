NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en entrevista para La Tarde de NTN24, se refirió a las últimas acciones ejecutadas desde la administración de Donald Trump hacia Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que próximamente comenzarán las intervenciones terrestres contra el narcotráfico en un mensaje en el que mencionó a Colombia y Venezuela.

Este anuncio se da tan solo unos días después de conocerse que Trump y Nicolás Maduro no llegaron a un acuerdo tras una conversación vía telefónica.

Frente a esta determinación, el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en entrevista para La Tarde de NTN24, se refirió a las acciones tomadas desde la administración Trump en contra de la dictadura madurista.

“Creo que comenzó el conteo regresivo; ellos pensaron que Trump era Biden, que era un demócrata con el que negociaban y les daban y les daban y tenían las posibilidades de seguir en el poder”, indicó Santos.

“No me cabe la menor duda de que el futuro de Maduro y de estos va a ser la pijama anaranjada o la pijama de madera”, afirmó el exvicepresidente de Colombia.

Para el también exembajador de Colombia en los Estados Unidos, las acciones que se han tomado de la administración del presidente Trump, “no tienen reversa”.

“La decisión está tomada; lo que pasa es que les dieron toda la oportunidad a Maduro y su séquito de mafiosos (…), pero sin duda se va a generar el regreso de la democracia a Venezuela”, expresó.

El exembajador consideró que vienen días de buenas noticias para el pueblo venezolano que añora un país libre y en democracia, tras varios años de sometimiento al régimen.

“Soy muy optimista; los venezolanos están más preparados que nadie para retomar las riendas de su democracia, aunque no va a ser fácil; va a haber muertos porque los mafiosos van a querer seguir manejando el país, pero los venezolanos siempre han sido demócratas”, manifestó Santos.

Respecto al último anuncio de Donald Trump, en el que mencionó a Colombia, Francisco Santos señaló que durante la administración del presidente Gustavo Petro los que más se han beneficiado han sido “los narcotraficantes”.

“La verdad, los narcos están haciendo fiestas en Colombia con el total apoyo del gobierno, que mira para el otro lado”, sentenció.

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

