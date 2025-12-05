Un hombre se tragó una joya de 20.000 dólares para robarla, pero la Policía luego confirmó "que se ha recuperado el colgante"

La policía de Nueva Zelanda recuperó este viernes un huevo de Fabergé verde con incrustaciones de diamantes valorado en unos 20.000 dólares, tras vigilar durante seis días al ladrón acusado de tragárselo.

El hombre de 32 años se comió el huevo, que hace conjunto con una cadena de oro, a finales de la semana pasada en una tienda de Auckland, pero fue arrestado antes de que pudiera huir.

Agentes policiales llegaron a la tienda pocos minutos después del robo y detuvieron al hombre dentro del local, cuando ya se había tragado el colgante.

"La policía puede confirmar que se ha recuperado el colgante", dijeron en un comunicado el viernes. "Ahora se encuentra bajo custodia policial".

Un agente fue asignado para vigilar al acusado mientras expulsaba de forma natural la pieza de joyería.

El medallón, de edición especial, se inspiró en la película de James Bond "Octopussy", que gira en torno a un complot para robar un raro huevo de Fabergé.

"El exterior del huevo sigue fielmente el diseño (...) que aparece en la película 'Octopussy', con una hermosa estructura de celosía de oro de 18 quilates delicadamente engastada con zafiros azules y diamantes blancos en un diseño floral", reza la descripción de la pieza en internet. En su interior se encuentra un pequeño pulpo dorado.

El sitio web de la joyería indica que el colgante estaba elaborado en oro amarillo de 18 quilates y engastado con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules.

La Casa Fabergé de Rusia alcanzó fama internacional a finales del siglo XIX por diseñar opulentos huevos de Pascua decorados con oro y piedras preciosas.

