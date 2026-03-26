Donald Trump dice que el régimen de Irán dejó pasar diez petroleros en Ormuz como un "regalo"

El presidente Donald Trump informó este jueves que Irán permitió que diez petroleros atravesaran el estratégico estrecho de Ormuz como un "regalo" a Estados Unidos.

Al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca, Trump aseguró que Irán permitió el paso de ocho "grandes barcos de petróleo" por la vía marítima a principios de esta semana, seguidos de otros dos más tarde.

El mandatario también urgió al régimen Irán a negociar "en serio" una salida a los ataques antes de que "sea demasiado tarde" pero, según un medio estatal iraní, la república islámica ya le hizo llegar una contrapropuesta y espera contestación.

Según Trump los negociadores iraníes quieren alcanzar un acuerdo pese a los desmentidos públicos, que él atribuye al "miedo" de los negociadores a "ser asesinados por su propia gente".

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada bonito!", escribió el presidente republicano en su plataforma Truth Social.

VEA TAMBIÉN Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante o

La Casa Blanca ve "fuertes indicios" de poder convencer a Irán, que al parecer ha dado algunos pasos conciliadores.

Trump asegura que el régimen iraní permitió que diez petroleros cruzaran el estratégico estrecho de Ormuz como un "regalo" a Estados Unidos para demostrar sus intenciones de diálogo.

Parece aludir al "regalo" del que habló a principios de esta semana y sobre el que hasta ahora no se había explayado.

Pero sobre el terreno los combates continúan y Washington deja todas las puertas abiertas, hasta el punto de que Trump considera una "opción" tomar el control del petróleo iraní al término de la guerra.

Oficialmente Irán desmiente las negociaciones para poner fin a una contienda bélica que estalló hace casi un mes con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a su territorio y que se ha extendido por todo Oriente Medio.

La agencia iraní Tasnim, que cita a una fuente anónima, asegura que la república islámica contestó a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera "que la otra parte se pronuncie".

Irán respondió con una contrapropuesta de cinco puntos, según la fuente citada por Tasnim.