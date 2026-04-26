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Domingo, 26 de abril de 2026
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Régimen de Irán

¿Mediador o aliado de los ayatolás?: Régimen de Irán asegura que su canciller se reunirá con Vladimir Putin en Moscú

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Abás Araqchi, canciller del régimen de Irán / Vladímir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Abás Araqchi, canciller del régimen de Irán / Vladímir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó la visita del canciller del régimen iraní.

Este domingo, el régimen de Irán comunicó que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

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De acuerdo con información de la dictadura de los ayatolás, difundida por la agencia de prensa ISNA, en dicho encuentro "se abordarán las conversaciones de paz en Oriente Medio".

"Araqchi hablará con altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto al fuego y de los acontecimientos relacionados con él", dejó saber la mencionada agencia.

Asimismo, trascendió que el canciller de Teherán "presentará un informe sobre esas conversaciones".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó la visita del canciller del régimen iraní.

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"Confirmamos la visita de Araqchi a Rusia con el objetivo de mantener conversaciones", declaró el ministerio a la agencia de noticias RIA Novosti, sin aportar más detalles.

Un día antes, vale recapitular, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está claro quién manda en Irán.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, Trump sostuvo: "Hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos".

Las declaraciones del titular de la Casa Blanca se dan después de haber cancelado el viaje de sus enviados a Islamabad, capital de Pakistán, para mantener conversaciones con delegados de Teherán.

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En contraste, los Guardianes de la Revolución aseguraron que controlar el Estrecho de Ormuz es la "estrategia definitiva" de Teherán en su guerra con Estados Unidos.

El mandatario de los EE. UU., que había anunciado el pasado martes una extensión indefinida de la tregua con el régimen iraní a pocas horas de su vencimiento, aseguró que el ejército ya trabaja para quitar las minas del importante paso marítimo.

El régimen de Irán, a su vez, anunció la reapertura del estrecho el viernes 17 de abril de 2026, pero apenas 24 horas después, el sábado 18 de abril, decidió cerrarlo nuevamente de forma indefinida.

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