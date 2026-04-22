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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Mundial 2026

Revelan que enviado especial de Trump pidió al presidente de la FIFA la inclusión de Italia en el Mundial 2026 en reemplazo de Irán

abril 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Italia eliminada ante Bosnia del Mundial 2026 - Foto: AFP
Italia eliminada ante Bosnia del Mundial 2026 - Foto: AFP
Así lo confirmó el medio norteamericano Financial Times, a quien el mismo enviado especial respondió afirmativamente.

A menos de dos meses del comienzo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, todavía es una incógnita si la Selección de Irán podrá o no participar de la cita orbital a la que se clasificó hace un año atrás.

El conflicto del régimen iraní con Estados Unidos, sede del Mundial, pone en duda la participación de su selección, cuestión que genera preocupación en la FIFA.

El medio norteamericano Financial Times dio a conocer este miércoles que un enviado especial del presidente Donald Trump pidió explícitamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la inclusión de la Selección de Italia en el Mundial en reemplazo de Irán.

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Se trata de Paolo Zampolli, un italoamericnao, amigo cercano de Trump y quien funge como enviado especial del mandatario.

Según reveló Financial Times, Zampolli justificó la inclusión de Italia en su rica historia futbolística con cuatro mundiales ganados.

La solicitud habría estado motivada en la idea de recomponer las relaciones bilaterales con Italia dados los desencuentros entre la primera ministra Giorgia Meloni y Donald Trump por el conflicto con Irán.

“Confirmo que le he sugerido a Trump e Infantino que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, dijo Zampolli en declaraciones recogidas por Financial Times.

Cabe recordar que la selección italiana terminó quedando eliminada del Mundial 2026 el pasado marzo tras caer en la repesca ante Bosnia-Herzegovina, un resultado que ha desatado una crisis en el fútbol italiano y que derivó en la salida del presidente de la Asociación italiana.

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La FIFA en su reglamento establece que en caso de que una selección clasificada no participe en la cita orbital, podrá decidir discrecionalmente las medidas a tomar para elegir su reemplazo.

Irán comparte el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, por lo que Italia podría ingresar perfectamente a dicha zona dado que solo hay una selección europea y como máximo pueden compartir el mismo grupo dos.

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