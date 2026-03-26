Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York, enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump también acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de ser capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.

Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Ahora, en el día de su segunda comparecencia, comenzaron a circular mediante las redes sociales varias imágenes de la concentración de ciudadanos en las cercanías del tribunal para presenciar el juicio del dictador y su esposa.

VEA TAMBIÉN Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador o

El ambiente a los alrededores del sitio, que fue acordonado con vallas de contención metálicas o barricadas, reflejaba una fuerte vigilancia. Además, se observó una importante presencia de patrullas policiales para la seguridad.

Además de las personas que comenzaron a concentrarse, los medios de comunicación también empezaron a llegar al lugar para el desarrollo y el cubrimiento del caso.

Una fotografía difundida en las plataformas digitales también mostró una figura de Maduro vestido con traje de prisionero naranja y esposado, mientras se encontraba recostado en una de las barricadas instaladas.