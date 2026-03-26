NTN24
Jueves, 26 de marzo de 2026
Jueves, 26 de marzo de 2026
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York, enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump también acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

o

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de ser capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.

Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Ahora, en el día de su segunda comparecencia, comenzaron a circular mediante las redes sociales varias imágenes de la concentración de ciudadanos en las cercanías del tribunal para presenciar el juicio del dictador y su esposa.

o

El ambiente a los alrededores del sitio, que fue acordonado con vallas de contención metálicas o barricadas, reflejaba una fuerte vigilancia. Además, se observó una importante presencia de patrullas policiales para la seguridad.

Además de las personas que comenzaron a concentrarse, los medios de comunicación también empezaron a llegar al lugar para el desarrollo y el cubrimiento del caso.

Una fotografía difundida en las plataformas digitales también mostró una figura de Maduro vestido con traje de prisionero naranja y esposado, mientras se encontraba recostado en una de las barricadas instaladas.

Temas relacionados:

Juicio contra Maduro

Estados Unidos

Donald Trump

Cilia Flores

Capturados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Estados Unidos

EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

Maduro estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia - AFP
Juicio contra Maduro

Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Foto: Cubanet - EFE
Cuba

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial asesinado en Colombia , e Iván Márquez, jefe guerrillero de la Segunda Marquetalia - Fotos: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Iván Márquez
Miguel Uribe Turbay

El criminal Iván Márquez, por quien ofrecen más de un millón de dólares por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, permanece en el estado Amazonas, Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Juez de la Corte Suprema de Brasil concedió prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

Captura de alias “El Hacha” - Foto tomada de X (Gabinete de Seguridad de México)
México

México dio otro duro golpe al CJNG: capturó a alias ‘El Hacha’ días después de la muerte de 'El Mencho'

Rihanna | Foto: AFP
Rihanna

Mujer que disparó contra la mansión de la cantante Rihanna fue acusada por intento de asesinato

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Oslo - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Explosión en Embajada de Estados Unidos en Noruega es calificada de "posible acto terrorista"

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Juez de la Corte Suprema de Brasil concedió prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

Portavoz del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos - Foto: AFP
Emiratos Árabes Unidos

Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que, durante los ataques de Irán a su territorio, ha destruido 241 misiles balísticos

Foto referencia | Canva
Ciclismo

Reconocida ciclista sufrió fuerte accidente tras caerse por un barranco durante la carrera en Italia: reacción de sus rivales generó indignación

Esmail Ahmadi - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel confirmó la muerte del jefe de la División de Inteligencia de la Fuerza Basij, señalada de la sangrienta represión en Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen

Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

Foto: Embajada de EE. UU.
Embajada de Estados Unidos

Así fue el momento en el que se izó la bandera de Estados Unidos en la embajada en Caracas: "representa la esperanza y la libertad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre