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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Crisis migratoria

Luego de que la dictadura desatara la peor crisis migratoria de su país, Delcy Rodríguez se dirige a los venezolanos en el exterior: "Les pido que regresen a su patria"

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes venezolanos / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Migrantes venezolanos / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Venezuela, que históricamente fue un país receptor de inmigrantes europeos y latinoamericanos en el siglo XX, se ha convertido en el mayor emisor de migrantes en la región.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en un reciente acto político en su país, se refirió a los venezolanos en el exterior.

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En ese contexto, Rodríguez insistió en que el talento migrante debe incorporarse a la reconstrucción nacional.

Específicamente, la sucesora del dictador Nicolás Maduro dijo: “Venezuela los necesita… Regresen a su patria”.

Luego de que la dictadura que defiende desatara la peor crisis migratoria de su país, Delcy Rodríguez, en compañía del gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, sostuvo dicho pronunciamiento.

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De acuerdo con un sondeo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), casi dos tercios (aproximadamente el 65 %) de los migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica no desean regresar a su país.

Según refleja el reciente informe, la falta de empleo, la inseguridad y las dificultades en el acceso a servicios básicos son los principales determinantes para quedarse en el extranjero.

Solo alrededor de un tercio de los encuestados evalúa la posibilidad de regresar al país situado en el norte de Suramérica.

La encuesta, vale precisar, se realizó entre enero y marzo de 2026 a venezolanos que viven en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Guatemala.

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Venezuela, que históricamente fue un país receptor de inmigrantes europeos y latinoamericanos en el siglo XX, se ha convertido en el mayor emisor de migrantes en la región.

 

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