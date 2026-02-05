Donald Trump dice que podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios tras la muerte de dos ciudadanos en las protestas por las redadas en Mineápolis.

“Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave, pero aun así hay que ser firmes”, dijo el mandatario en una entrevista con NBC News.

No obstante, Trump defendió su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

Trump anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migración (ICE) de Minesota, tras semanas de tensión en la capital estatal, Mineápolis, por la muerte de dos personas a manos de agentes federales.

El zar fronterizo, Tom Homan, anunció sin embargo que el despliegue contra la inmigración seguirá en marcha con unos 2.000 agentes que seguirán tras la reducción.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos pone fin al cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación o

El alcalde de Mineápolis, Jacob Fry, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, ambos demócratas, calificaron el anuncio como "un paso adelante en la dirección correcta", pero instaron al gobierno federal a acabar pronto con su extensa operación de inmigración en el estado.

La operación "Metro Surge", como se denomina el operativo de la policía migratoria, debe acabar "inmediatamente", dijo el alcalde Fry en una publicación en X.

Walz adoptó un tono similar y pidió "una reducción mayor y más rápido" del número de agentes, así como investigaciones lideradas por el estado sobre los tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

El presidente se quejó de las palabras de ambos: "Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido".

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.

Antes del inicio de estos operativos, solo había 150 oficiales de inmigración en el estado.

El zar fronterizo citó un aumento de la cooperación con las autoridades locales y aseguró que hay "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad, escenario de protestas por las redadas ordenadas por la Casa Blanca.

Ahora hay "más agentes que toman bajo custodia a extranjeros criminales directamente en las cárceles" en lugar de detenerlos, lo que requiere menos personal, agregó.

"El presidente Trump tiene toda la intención de realizar deportaciones masivas durante su administración, y las acciones de las agencias de inmigración continuarán todos los días en todo el país", afirmó Homan.