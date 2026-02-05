NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Estados Unidos

Donald Trump dice que podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios en Estados Unidos

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
No obstante, Trump defendió su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios tras la muerte de dos ciudadanos en las protestas por las redadas en Mineápolis.

“Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave, pero aun así hay que ser firmes”, dijo el mandatario en una entrevista con NBC News.

No obstante, Trump defendió su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

Trump anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migración (ICE) de Minesota, tras semanas de tensión en la capital estatal, Mineápolis, por la muerte de dos personas a manos de agentes federales.

El zar fronterizo, Tom Homan, anunció sin embargo que el despliegue contra la inmigración seguirá en marcha con unos 2.000 agentes que seguirán tras la reducción.

o

El alcalde de Mineápolis, Jacob Fry, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, ambos demócratas, calificaron el anuncio como "un paso adelante en la dirección correcta", pero instaron al gobierno federal a acabar pronto con su extensa operación de inmigración en el estado.

La operación "Metro Surge", como se denomina el operativo de la policía migratoria, debe acabar "inmediatamente", dijo el alcalde Fry en una publicación en X.

Walz adoptó un tono similar y pidió "una reducción mayor y más rápido" del número de agentes, así como investigaciones lideradas por el estado sobre los tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

El presidente se quejó de las palabras de ambos: "Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido".

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.

Antes del inicio de estos operativos, solo había 150 oficiales de inmigración en el estado.

El zar fronterizo citó un aumento de la cooperación con las autoridades locales y aseguró que hay "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad, escenario de protestas por las redadas ordenadas por la Casa Blanca.

Ahora hay "más agentes que toman bajo custodia a extranjeros criminales directamente en las cárceles" en lugar de detenerlos, lo que requiere menos personal, agregó.

"El presidente Trump tiene toda la intención de realizar deportaciones masivas durante su administración, y las acciones de las agencias de inmigración continuarán todos los días en todo el país", afirmó Homan.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Migrantes

ICE

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosdado Cabello | Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Los precios del barril de petróleo no escapan de los efectos de la pandemia
Barriles de petróleo

Exportaciones de petróleo venezolano aumentaron a 800.000 barriles por día en enero bajo el control de EE. UU.; casi el doble desde la captura de Maduro

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosdado Cabello | Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela

Iván Duque, expresidente de Colombia, junto a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Simulación de vista de la Tierra desde la Luna - Foto de referencia Canva
Luna

Sobrevuelo de tripulación de la NASA explorará el misterioso lado de la Luna que jamás ha podido ser visto desde la Tierra

Jugador de Caribes de Anzoátegui (LVBP) - Foto de referencia: EFE
LVBP

Caribes muestra resistencia ante Magallanes: 'La Tribu' acortó distancia en la gran final de la LVBP

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre