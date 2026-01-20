"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Decenas de familias venezolanas mantienen la esperanza tras el anuncio de los hermanos Rodríguez sobre posibles excarcelaciones de presos políticos. Diosdado Cabello asegura que esta medida responde a un plan de paz. Sin embargo, las familias afectadas permanecen escépticas y se mantienen en vigilia para que estos anuncios no terminen siendo una más de las muchas promesas incumplidas del régimen.

El anuncio llega en medio de protestas donde familiares de los encarcelados, políticos o no, han pasado noches enteras esperando respuestas. La desesperación y la indignación son palpables.

"Esto es una tortura mental continua", comenta María Elisa González, esposa de un preso político. A pesar del tiempo y las promesas, la situación no parece avanzar. Las liberaciones, según reportes, se han dado cuenta gotas.

Diosdado Cabello explica que las excarcelaciones forman parte de una "iniciativa de paz", una narrativa que se repite en boca del régimen venezolano. Sin embargo, para los familiares y defensores de derechos humanos parece más un juego político que un gesto de compasión.

Cabe recordar que desde el pasado 8 de enero, la ONG Foro Penal ha confirmado 143 excarcelaciones, aunque los excarcelados siguen bajo vigilancia y se exige su presentación frecuente.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, señala que "no hay un proceso de justicia en Venezuela".

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal", añadió.

En Venezuela, hablar de paz por parte del régimen es sinónimo de control, de mantener la opresión silenciosa. Familias como la de Janina Orozco, que espera por la liberación de varios de sus familiares, denuncian que el encarcelamiento externo continúa con restricciones de movimiento y sin libertad para expresar lo vivido en las cárceles.