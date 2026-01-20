NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Vinotinto

Tras caer dos puestos en el ranking FIFA, la Vinotinto anuncia al DT que guiará su camino al Mundial 2030: "vamos a dejar un legado"

enero 20, 2026
Por: Nucho Martínez
La FVF anuncia al nuevo DT de la Vinotinto - Foto de referencia: EFE
La FVF anuncia al nuevo DT de la Vinotinto - Foto de referencia: EFE
En rueda de prensa, luego de ser presentado, el estratega pronunció: "Estoy plenamente agradecido por esta posibilidad... Desde la Sub-15 (como jugador), llevo este escudo en el pecho".

La Federación Venezolana de Fútbol (FV) puso fin a ‘la novela’ del timonel que guiará el nuevo proceso de la selección absoluta.

o

A pocas horas de conocerse que la Vinotinto cayó dos puestos en el ranking FIFA (pasó del puesto 48 al 50), la FVF anunció a Oswaldo Vizcarrondo como entrenador del combinado nacional.

En rueda de prensa, tras ser presentado, Vizcarrondo, pronunció: “Estoy plenamente agradecido por esta posibilidad... Desde la sub-15 (como jugador), llevo este escudo en el pecho y eso es un agregado”.

“Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol, vamos a dejar un legado... Quiero unificar, queremos acercar a los jugadores locales, estamos dispuesto a eso”, complementó.

Tras quedar fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso, es decir, la Vinotinto ahora entra en una etapa de transición y reestructuración.

o

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio un paso importante en la búsqueda del nuevo director técnico para la selección nacional, un proceso que, durante los últimos meses, ha generado gran expectativa entre aficionados y periodistas del país caribeño.

Oswaldo Vizcarrondo fue el director técnico de la Vinotinto Sub-20 y Sub-17 antes de ser anunciado como el nuevo seleccionador absoluto de Venezuela el 20 de enero de 2026.

o

Con trabajo, este estratega buscará pasar página tras el fracaso de la Vinotinto bajo las órdenes del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista’.

Recordemos que Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.

Temas relacionados:

Vinotinto

FVF

La Vinotinto

Fútbol

Oswaldo Vizcarrondo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Madre de preso político en Venezuela - Fotos: X
Presos políticos

Desgarradora reacción de la madre de un preso político en Venezuela: "Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado"

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Más de Deportes

Ver más
Definidos las fechas y horarios de la fase de preliminar de la Sudamericana - Fotos: AFP
Copa Sudamericana

Definidas las fechas y horarios en los que se enfrentarán los equipos de Venezuela y Colombia en la Copa Sudamericana

Fútbol - Foto Canva
Futbolistas

Futbolista que se perderá el Mundial por infringir normas antidopaje es condenado ahora a un año de prisión por otra particular acusación

.
Copa de África

Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump advirtió que si Hamás no se desarma pronto, “lo pagará caro”

Soldados muertos en Ecuador - AFP
Captura

Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
Estados Unidos

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre