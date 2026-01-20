Tras caer dos puestos en el ranking FIFA, la Vinotinto anuncia al DT que guiará su camino al Mundial 2030: "vamos a dejar un legado"

La Federación Venezolana de Fútbol (FV) puso fin a ‘la novela’ del timonel que guiará el nuevo proceso de la selección absoluta.

A pocas horas de conocerse que la Vinotinto cayó dos puestos en el ranking FIFA (pasó del puesto 48 al 50), la FVF anunció a Oswaldo Vizcarrondo como entrenador del combinado nacional.

En rueda de prensa, tras ser presentado, Vizcarrondo, pronunció: “Estoy plenamente agradecido por esta posibilidad... Desde la sub-15 (como jugador), llevo este escudo en el pecho y eso es un agregado”.

“Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol, vamos a dejar un legado... Quiero unificar, queremos acercar a los jugadores locales, estamos dispuesto a eso”, complementó.

Tras quedar fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso, es decir, la Vinotinto ahora entra en una etapa de transición y reestructuración.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio un paso importante en la búsqueda del nuevo director técnico para la selección nacional, un proceso que, durante los últimos meses, ha generado gran expectativa entre aficionados y periodistas del país caribeño.

Oswaldo Vizcarrondo fue el director técnico de la Vinotinto Sub-20 y Sub-17 antes de ser anunciado como el nuevo seleccionador absoluto de Venezuela el 20 de enero de 2026.

Con trabajo, este estratega buscará pasar página tras el fracaso de la Vinotinto bajo las órdenes del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista’.

Recordemos que Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.