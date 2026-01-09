EE. UU. confirmó a NTN24 que un equipo diplomático está en Caracas para "una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones"

Este viernes, el Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos confirmó a NTN24 que una delegación del Gobierno Trump llegó a Caracas, Venezuela.

Esta visita ocurre en medio de negociaciones entre la Administración de Donald Trump y la dictadura venezolana, cuya líder ahora es Delcy Rodríguez.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina de Asuntos de Venezuela, incluido el encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo el Departamento de Estado.

La confirmación por parte de la Oficina de Asuntos de Venezuela se da, además, tres días después de que la misma cartera señalara a NTN24 que estaba gestionando los preparativos para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas "en caso de que el presidente tome esa decisión".

La consideración del Departamento a cargo del secretario Marco Rubio se dio también tres días después de que el presidente Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar que tuvo lugar en Caracas.

En caso de que el mandatario republicano así lo considerase, la Embajada estadounidense en Caracas se reabriría casi siete años después de haber suspendido sus operaciones en territorio venezolano desde el 11 de marzo de 2019.

La página web de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que aún existe en internet, así lo notifica en un aviso que aparece en la ventana principal del portal.

"El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro del personal diplomático. Todos los servicios consulares están suspendidos", aparece en un mensaje subrayado en la página.

Dicha decisión del Departamento de Estado se dio luego de que, el 23 de enero de 2019, Maduro anunciara el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.