Se extiende el horario de rumba en Bogotá: estas son las 19 zonas habilitadas y el nuevo horario

La Alcaldía de Bogotá emitió la Resolución Conjunta 001 de 2025, que permite a bares y discotecas en ciertas áreas funcionar desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, ampliando el horario habitual que era hasta las 3:00 a.m.

La resolución, resultado de un trabajo conjunto entre las Secretarías Distritales de Gobierno, Planeación, Salud, Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad y Desarrollo Económico, busca fortalecer la convivencia, promover el uso responsable del espacio público y mejorar la dinámica en las áreas comunes.

Pese a que Bogotá cuenta con numerosos sectores comerciales, solo 19 zonas estarán habilitadas para la rumba extendida mientras son evaluadas y monitorizadas constantemente.

La Secretaría de Gobierno estableció criterios para designar zonas con horarios extendidos para bares y discotecas, considerando:

- Fallos por problemas de ruido

- Llamadas por ruido a la línea 123

- Zonas con alta contaminación acústica

- Más del 40% de operativos con medidas correctivas

- Bajo índice de satisfacción ciudadana

- Homicidios en horarios nocturnos y fines de semana

Estos factores se usarán para evaluar si estas zonas siguen siendo aptas para el expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas.

Estas son las 19 zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido:

• Usaquén: Calle 172A.

• Chapinero / Barrios Unidos: Chapinero Central / La Esperanza.

• Chapinero: Zona Rosa.

• Chapinero: Marly.

• Bosa: Bosa Centro.

• Kennedy: Cuadra Alegre.

• Fontibón: Centro Fontibón.

• Fontibón: Modelia.

• Engativá: Álamos.

• Engativá: Las Ferias Zona 2.

• Engativá: Las Ferias Zona 1.

• Engativá: Boyacá – Santa María.

• Suba: Lombardía.

• Suba: Los Pórticos.

• Suba: Subazar.

• Los Mártires: La Favorita.

• Los Mártires: San Andresito.

• Puente Aranda: Calle 8 Sur.

• Puente Aranda: Galán.