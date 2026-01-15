NTN24
Se extiende el horario de rumba en Bogotá: estas son las 19 zonas habilitadas y el nuevo horario

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Se extiende el horario de rumba en Bogotá - Foto de referencia de PEXELS
La resolución busca fortalecer la convivencia, promover el uso responsable del espacio público y mejorar la dinámica en las áreas comunes.

La Alcaldía de Bogotá emitió la Resolución Conjunta 001 de 2025, que permite a bares y discotecas en ciertas áreas funcionar desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, ampliando el horario habitual que era hasta las 3:00 a.m.

La resolución, resultado de un trabajo conjunto entre las Secretarías Distritales de Gobierno, Planeación, Salud, Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad y Desarrollo Económico, busca fortalecer la convivencia, promover el uso responsable del espacio público y mejorar la dinámica en las áreas comunes.

Pese a que Bogotá cuenta con numerosos sectores comerciales, solo 19 zonas estarán habilitadas para la rumba extendida mientras son evaluadas y monitorizadas constantemente.

La Secretaría de Gobierno estableció criterios para designar zonas con horarios extendidos para bares y discotecas, considerando:

o

- Fallos por problemas de ruido
- Llamadas por ruido a la línea 123
- Zonas con alta contaminación acústica
- Más del 40% de operativos con medidas correctivas
- Bajo índice de satisfacción ciudadana
- Homicidios en horarios nocturnos y fines de semana

Estos factores se usarán para evaluar si estas zonas siguen siendo aptas para el expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas.

Estas son las 19 zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido:

• Usaquén: Calle 172A.
• Chapinero / Barrios Unidos: Chapinero Central / La Esperanza.
• Chapinero: Zona Rosa.
• Chapinero: Marly.
• Bosa: Bosa Centro.
• Kennedy: Cuadra Alegre.
• Fontibón: Centro Fontibón.
• Fontibón: Modelia.
• Engativá: Álamos.
• Engativá: Las Ferias Zona 2.
• Engativá: Las Ferias Zona 1.
• Engativá: Boyacá – Santa María.
• Suba: Lombardía.
• Suba: Los Pórticos.
• Suba: Subazar.
• Los Mártires: La Favorita.
• Los Mártires: San Andresito.
• Puente Aranda: Calle 8 Sur.
• Puente Aranda: Galán.

