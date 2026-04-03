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Domingo, 05 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

“Es una guerra”: Trump reacciona al derribo de un caza de EE. UU. en Irán, mientras que experto advierte que “no es cualquier cosa”

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El hecho se convierte en el golpe más relevante para Estados Unidos en semanas de conflicto con el régimen iraní.

Estados Unidos adelanta un operativo de búsqueda y rescate de dos militares que volaban en un avión de combate que cayó sobre territorio iraní. Hasta ahora, la caída del caza es el golpe militar más relevante para Washington desde que inició la Operación Furia Épica hace cinco semanas contra el régimen.

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En ese contexto, en el programa La Tarde de NTN24, Mauro Enbe, experto en investigación histórica y analista internacional, explicó que se trata de una baja relevante, no solo por el impacto militar, sino por el significado estratégico.

Enbe afirmó que “es una baja significativa porque es la primera, justamente el hecho de que sea la primera habla de la fortaleza y la superioridad militar que existe en este conflicto”.

Los primeros impactos que se observan son que “Donald Trump va a tratar de minimizar esta cuestión, cosa que ya hizo diciendo que ‘es una guerra’ y que estas cosas pasan”, sin embargo, el analista asegura que “no es cualquier cosa”.

Ahora, en esa línea, lo “que podría implicar es que Irán capturase al copiloto del F-15. “Irán tendría un recurso mucho más valioso, que es un soldado capturado”, explicó el invitado y añadió que en esa cuestión “Estados Unidos se vería forzado a negociar por la vía del soldado”.

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Sobre el cierre del estrecho de Ormuz, Enbe en su evaluación dijo que “Estados Unidos está en una posición de debilidad relativa, no tiene la oportunidad de abrir militarmente el estrecho de Ormuz y de hecho les ha pedido a sus aliados que lo hagan”.

Finalmente, advirtió que una intervención militar directa para desbloquear la zona podría agravar aún más el conflicto. “Abrirlo de manera militar es muy pero muy complicado, a menos de que haya una rendición de Irán, cosa que no va a pasar, y ese es el principal problema”, explicó.

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