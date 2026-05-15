Bomba: veterano delantero fue convocado a su selección para el Mundial 2026 pese a que el entrenador asegura que "no está en forma"

Romelu Lukaku fue incluido el viernes en la lista de 26 jugadores de Bélgica para el Mundial, a pesar de que el máximo goleador histórico del equipo solo ha podido disputar cinco partidos con el Napoli esta temporada debido a las lesiones.

Lukaku, de 33 años, suma 89 goles en 124 partidos con Bélgica, pero no ha jugado con los 'Diablos Rojos' desde junio del año pasado.

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Disputará su cuarto Mundial junto a su compañero del Napoli, Kevin De Bruyne, cuya temporada se ha visto interrumpida por una lesión en el tendón de la corva.

"Romelu se ha recuperado, pero no está en forma y no estoy seguro de que pueda ser titular. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador histórico de Bélgica", declaró el seleccionador Rudi García a los periodistas en medio de una rueda de prensa del viernes.

Lukaku y De Bruyne estarán acompañados en el equipo de García por otras estrellas como Thibaut Courtois, Thomas Meunier y Axel Witsel.

García anunció su convocatoria el viernes, con notables ausencias, entre las que destaca el extremo de 20 años Mika Godts.

Godts suma 17 goles y 12 asistencias con el Ajax esta temporada. García también optó por Mike Penders, del Starsbourg, como tercer portero, en lugar de Matz Sels, del Nottingham Forest.

Entretanto, el delantero Matías Fernández-Pardo recibió su primera convocatoria con la selección belga tras una gran temporada con el Lille de la Ligue 1.

Adquirirá experiencia de jugadores como Witsel, el mediocampista de 37 años que fue incluido para equilibrar una plantilla bastante joven.

"El concepto de espíritu de equipo era importante; necesitábamos mantener una plantilla que había rendido bien en las eliminatorias, teniendo en cuenta cómo se complementaban los jugadores y buscando un equilibrio entre experiencia y juventud", declaró García a los periodistas en rueda de prensa.

El contrato actual de García expira al final del Mundial, y Bélgica busca recuperarse tras no haber logrado superar la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022.

"Este equipo se basa en jugar bien y llevarse bien entre sí. Necesitamos diferenciar entre nuestro objetivo y nuestra ambición. La ambición no conoce límites; todos soñamos con llegar hasta el final", agregó el seleccionador.

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Bélgica tiene previsto disputar partidos amistosos contra Croacia el 2 de junio y contra Túnez cuatro días después. Su concentración para el Mundial se encuentra en Renton, Washington, y los Diablos Rojos debutarán en el Grupo G contra Egipto en Seattle el 15 de junio.

También jugarán contra Irán en Los Ángeles el 21 de junio y contra Nueva Zelanda en Vancouver el 26 de junio.