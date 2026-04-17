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Viernes, 17 de abril de 2026
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María Corina Machado

"Enfrentamos a la tiranía y la derrotamos": María Corina Machado tras recibir la Llave de Oro en Madrid

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La Nobel de Paz recibió de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida la Llave de Oro en la capital de España.

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro en Madrid, un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de la capital de España en cabeza del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En la Casa de la Villa de Madrid, Machado recibió de manos de Martínez-Almeida el reconocimiento por su liderazgo y lucha por la defensa de la democracia de Venezuela.

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“Estas llaves son un honor que reafirman la unión entre dos pueblos, a los cuales, como bien decía, no solo la historia, la cultura, la religión los une, sino también esa historia común el haber enfrentado tiranías”, comentó.

“Enfrentamos a la tiranía y la derrotamos”, agregó Machado en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que venció junto a Edmundo González al dictador Nicolás Maduro.

Durante su discurso, la también Nobel de Paz indicó que la victoria en dichos comicios legitimó la acción del 3 de enero de 2026 cuando Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas.

“Esta enorme victoria dio la legitimidad a una acción posterior el 3 de enero de este año y que hizo que la extracción de Maduro hoy enfrente a la justicia internacional. Sin embargo, todavía nos toma por delante y nos queda avanzar para que esa soberanía se haga respetar”, aseguró.

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Machado se refirió a su regreso a Venezuela y vaticinó que “pronto regresará a su país” para “continuar la fase decisiva de su tarea”.

“Regresamos y yo sé que pronto podré recibirles a cada uno de ustedes y corresponder ese honor inmenso que hoy nos hacen a todo un país”, dijo.

Finalmente, la líder democrática venezolana dijo que en este “día histórico se pueda repetir pronto en tierras de una Venezuela libre”.

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