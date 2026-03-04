NTN24
Ataque al régimen de Irán

Duro golpe contra el régimen de Irán: reportan al menos 87 muertos en ataque con torpedo de EE. UU. a embarcación en el Océano Índico

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
La Armada de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos en aguas cercanas a la ciudad sureña de Galle.

Este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que un submarino hundió con un torpedo un buque de guerra del régimen de Irán en el Océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka.

El ataque tuvo lugar en medio del conflicto desatado hace días en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que ya cumple su quinto día.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, catalogó el ataque de "muerte silenciosa" y como el primer hundimiento de un barco enemigo por parte de Estados Unidos mediante un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo", declaró Hegseth sobre el caso.

Las autoridades de Sri Lanka indicaron que la Armada recuperó los cuerpos de 87 marineros de las aguas cercanas a la ciudad sureña de Galle, pero subrayó que 61 siguen desaparecidos y que continúa la búsqueda.

Antes de conocerse ese reporte, el ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, aseguró que las fuerzas de Sri Lanka habían rescatado a 32 marineros, muchos de ellos heridos, de la fragata iraní IRIS Dena.

Se dice que el barco lanzó una señal de auxilio al amanecer de este miércoles, pero se había hundido completamente cuando el barco de rescate llegó en una hora.

Los reportes de la Marina local indican que el ataque ocurrió a sólo 40 kilómetros al sur de Galle.

Tanto la Armada como la Fuerza Aérea de Sri Lanka informaron que no publicarían imágenes del rescate debido a que involucraba a militares de otro Estado.

El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Henry Alviarez, exprisionero político venezolano - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

