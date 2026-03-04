Duro golpe contra el régimen de Irán: reportan al menos 87 muertos en ataque con torpedo de EE. UU. a embarcación en el Océano Índico

Este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que un submarino hundió con un torpedo un buque de guerra del régimen de Irán en el Océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka.

El ataque tuvo lugar en medio del conflicto desatado hace días en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que ya cumple su quinto día.

VEA TAMBIÉN Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth o

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, catalogó el ataque de "muerte silenciosa" y como el primer hundimiento de un barco enemigo por parte de Estados Unidos mediante un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo", declaró Hegseth sobre el caso.

Las autoridades de Sri Lanka indicaron que la Armada recuperó los cuerpos de 87 marineros de las aguas cercanas a la ciudad sureña de Galle, pero subrayó que 61 siguen desaparecidos y que continúa la búsqueda.

VEA TAMBIÉN Francia se pronuncia tras advertencia de Trump de suspender el comercio con España por no permitir el uso de sus bases militares para atacar al régimen iraní o

Antes de conocerse ese reporte, el ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, aseguró que las fuerzas de Sri Lanka habían rescatado a 32 marineros, muchos de ellos heridos, de la fragata iraní IRIS Dena.

Se dice que el barco lanzó una señal de auxilio al amanecer de este miércoles, pero se había hundido completamente cuando el barco de rescate llegó en una hora.

Los reportes de la Marina local indican que el ataque ocurrió a sólo 40 kilómetros al sur de Galle.

Tanto la Armada como la Fuerza Aérea de Sri Lanka informaron que no publicarían imágenes del rescate debido a que involucraba a militares de otro Estado.