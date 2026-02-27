NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
María Corina Machado

"Este premio es para millones de venezolanos": María Corina Machado tras recibir el Premio a los Valores de la Hispanidad

febrero 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Para Machado, este reconocimiento es una muestra de que su país no camina solo en busca de la libertad de Venezuela.

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, junto a su compatriota, el también político y abogado Antonio Ledezma, fueron galardonados el pasado jueves por el Foro España Cívica con el premio a los Valores de la Hispanidad. El reconocimiento destaca la valentía que han tenido al “encarnar la resistencia del pueblo venezolano”.

Tras recibir este galardón, la Vocería Oficial de Venezuela compartió un video en su cuenta de X, por medio del cual Machado expresó su agradecimiento al Foro España Cívica. Allí destacó que este premio le pertenece al pueblo venezolano.

“Lo recibo con la claridad de que este reconocimiento es para todo el pueblo de Venezuela, un pueblo que ha sido golpeado, perseguido, empobrecido, torturado, forzado al exilio, pero que aun así jamás se ha rendido”, expresó la líder democrática.

María Corina destacó que “este premio es para millones de venezolanos” que, en medio de la injusticia, la represión y el miedo, han elegido “la dignidad y la esperanza”.

Para Machado, “la hispanidad no es solo una herencia cultural o una lengua compartida”; por el contrario, es una comunidad de valores, que busca "la defensa de la persona, la libertad, la justicia, la responsabilidad individual y el Estado de Derecho”.

La líder democrática de Venezuela dejó ver que este reconocimiento del Foro España Cívica refleja que ambas naciones se encuentran “unidas” por “el compromiso moral con la democracia, con la libertad y con la dignidad humana”.

“Es por eso que la causa de la libertad en Venezuela no es solo una causa venezolana, es una causa de la hispanidad democrática”, agregó.

También expresó su felicidad porque su amigo y compañero de lucha Antonio Ledezma haya recibido este reconocimiento en medio de los “atropellos” a los que se ha tenido que enfrentar en medio de esta lucha.

“Lo asumo como la reivindicación de un compromiso de vida: jamás descansar, nunca callar, jamás retroceder hasta que Venezuela vuelva a ser una nación libre, democrática y en paz”, sentenció.

