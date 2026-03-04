NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Emmanuel Macron

Francia se pronuncia tras advertencia de Trump de suspender el comercio con España por no permitir el uso de sus bases militares para atacar al régimen iraní

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente español Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
El presidente español Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
La Comisión Europea también se expresaron sobre la advertencia del mandatario norteamericano.

Algunos países europeos y la Comisión Europea se pronunciaron este miércoles luego de que el presidente Donald Trump advirtiera con suspender el comercio con España por no permitir el uso de bases militares para atacar al régimen iraní.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo este miércoles al primer ministro español, Pedro Sánchez, que lo apoyaba después de que el presidente Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a que Estados Unidos utilice sus bases para atacar a Irán, dijo su oficina.

"El presidente acaba de hablar con el primer ministro Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica contra España", indicó.

o

Trump arremetió el martes contra el Gobierno de Sánchez, criticando su negativa a conceder el uso de la base naval de Rota y la base aérea de Morón, así como la negativa de Madrid a unirse a los aliados de la OTAN en un compromiso para aumentar el gasto de defensa.

"Así que vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", dijo Trump.

El gobierno izquierdista de Sánchez ha enojado a Washington con una serie de otras políticas, incluida su firme oposición a la guerra de Israel en Gaza y la operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

o

Macron, en un discurso televisado el martes por la noche, dijo que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán se llevaron a cabo "al margen del derecho internacional", pero culpó principalmente al régimen islámico.

Dijo que Francia enviaría su portaaviones insignia al Mediterráneo en respuesta a los ataques contra Irán.

Pedro Sánchez también agradeció el apoyo de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad", dijo el presidente del Gobierno español.

Temas relacionados:

Emmanuel Macron

Pedro Sánchez

Ataque al régimen de Irán

Francia

Donald Trump

Presidente del Gobierno español

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Henry Alviarez, exprisionero político venezolano - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump en la inauguración de su Junta de Paz da un plazo de "10 días" a Irán para llegar a un acuerdo o "de lo contrario pasarán cosas malas"

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Béisbol / AFP
Cuba

Cuba denuncia que Estados Unidos negó visas a miembros del equipo que va al Clásico Mundial de béisbol y esto afectaría su presencia en los Juegos Olímpicos

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump en la inauguración de su Junta de Paz da un plazo de "10 días" a Irán para llegar a un acuerdo o "de lo contrario pasarán cosas malas"

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Trofeo del Super Bowl / FOTO: EFE
Super Bowl

Un venezolano y un colombiano quieren levantar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y hacer historia en el Super Bowl

Manifestaciones en Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Así ha sido la represión del régimen de los ayatolás contra el pueblo iraní desde la más reciente manifestación ciudadana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre