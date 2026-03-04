Francia se pronuncia tras advertencia de Trump de suspender el comercio con España por no permitir el uso de sus bases militares para atacar al régimen iraní

Algunos países europeos y la Comisión Europea se pronunciaron este miércoles luego de que el presidente Donald Trump advirtiera con suspender el comercio con España por no permitir el uso de bases militares para atacar al régimen iraní.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo este miércoles al primer ministro español, Pedro Sánchez, que lo apoyaba después de que el presidente Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a que Estados Unidos utilice sus bases para atacar a Irán, dijo su oficina.

"El presidente acaba de hablar con el primer ministro Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica contra España", indicó.

Trump arremetió el martes contra el Gobierno de Sánchez, criticando su negativa a conceder el uso de la base naval de Rota y la base aérea de Morón, así como la negativa de Madrid a unirse a los aliados de la OTAN en un compromiso para aumentar el gasto de defensa.

"Así que vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", dijo Trump.

El gobierno izquierdista de Sánchez ha enojado a Washington con una serie de otras políticas, incluida su firme oposición a la guerra de Israel en Gaza y la operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz mientras Trump promete protección para los buques comerciales que pasen por allí o

Macron, en un discurso televisado el martes por la noche, dijo que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán se llevaron a cabo "al margen del derecho internacional", pero culpó principalmente al régimen islámico.

Dijo que Francia enviaría su portaaviones insignia al Mediterráneo en respuesta a los ataques contra Irán.

Pedro Sánchez también agradeció el apoyo de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad", dijo el presidente del Gobierno español.