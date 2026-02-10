NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional y The New York Times analizaron los complejos nucleares que fueron destruidos tras bombardeos de Israel y EE. UU. el año pasado.

De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales realizado por The New York Times y por el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, Irán reparo varias instalaciones de misiles balísticos, dañados en ataques realizados el año pasado.

Según las observaciones, estas reparaciones de misiles se han realizado en los últimos meses, se estima que hasta el momento han sido reparadas una docena de misiles, incluyendo centros de producción.

La zona donde se esta llevando a cabo estas reparaciones es en el complejo nuclear de Natanz, a unos 225 kilómetros al sur de Teherán. Puesto que los daños visibles en el mes de diciembre han sido cubiertos por una estructura de techo blanco. Cabe aclarar que este lugar es conocido por ser el principal centro iraní de enriquecimiento de Uranio.

Por otro lado, en el complejo nuclear de Isfahán, en el mes de diciembre se observaban edificios destruidos que, al igual que Natanz fueron cubiertos por un techo, asimismo se han montado nuevas barreras en una de las entradas a un complejo de túneles.

Por su parte, el Instituto para la Ciencias y la Seguridad Internacional señaló en un informe del mes pasado que se ha captado “actividad vehicular en la carretera que conduce a las entradas de los túneles del Complejo Nuclear de Isfahán ha aumentado notablemente, incluyendo la entrada más meridional”.

Asimismo, resaltó la construcción de techos sobre edificios con escombros, indican que “sobrevivieron activos que Irán quería recuperar sin supervisión aérea” o la posibilidad de que el país esté en una “reconstitución del programa de centrifugadoras de gas por parte de Irán.

No obstante, indicaron que algunos trabajos de tierra y de “enterramiento indican preparativos para nuevos ataques militares”.

