"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

El analista político y presidente de Inter American Trends afirmó que la encargada del régimen venezolano tiene hoy en día más miedo “a su grupo interno” que a Estados Unidos.

“Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga con la vida. Hoy Delcy tiene más miedo a su grupo interno que a Estados Unidos”, aseveró.

De La Cruz también se refirió a la solicitud que hizo Nicolás Maduro, según expresaron voces del régimen como la de su hijo Nicolás Maduro Guerra, de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela.

“Es una solicitud por parte de Nicolás Maduro donde se pone a nivel de los que son víctimas. Aquí realmente en esta amnistía lo que se está planteando es que se debe reparar la injusticia no perpetuar la criminalización de la disidencia”, consideró.

Afirmó que el hecho de que “los que han usado la violencia si en este momento quieren amnistía es algo que no puede equipararse”.

“Lo que está ocurriendo en la Asamblea tiene patas cortas, eso no se sostiene si ese fuese el caso. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, aseveró.

También mencionó que en Venezuela hoy quien manda es Casa Blanca, “no manda Delcy Rodríguez”.

“Esta administración controla a Venezuela que es un estado tutelado. Quien marca el ritmo y el tiempo es Estados Unidos. No tiene impacto en términos cuando la decisión ya está tomada por Estados Unidos”, mencionó.