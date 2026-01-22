NTN24
Ecuador anuncia que tiene capacidad suficiente para atender demanda luego de que el presidente Petro suspendiera venta de energía

enero 22, 2026
Por: Natalya Baquero González
Daniel Noboa presidente de Ecuador y Gustavo Petro presidente de Colombia - Foto: AFP
Bogotá suspendió la venta del servicio de energía luego de que Daniel Noboa impusiera aranceles de un 30% a productos colombianos.

Este jueves el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador anunció por medio de un comunicado que su nación cuenta con suficiente capacidad para “cubrir de manera autónoma” la demanda diaria del servicio eléctrico de su país, una respuesta directa al gobierno colombiano en medio de la reciprocidad arancelaria entre estas dos naciones.

“En condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía de Colombia”, se lee en el oficio.

La cartera de Ambiente y Energía indicó que actualmente su “Sistema Nacional Interconectado registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios, lo que permite atender la demanda nacional con generación propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico".

En cuanto al nivel de sus principales embalses, el gobierno ecuatoriano manifiesta que estos alcanzan un total de 790.7 GWh (gigavatios-hora) y que su principal embalse cuenta con una tendencia estable de 2.144 metros cúbicos sobre el nivel del mar.

De acuerdo con este ministerio, durante este jueves 22 de enero, el suministro de energía se distribuyó a nivel nacional, mediante el aporte del 64,4% de las fuentes renovables, un 30,8% con generación térmica y solo en un 4,8% estuvo a cargo de la importación que se hace desde Colombia.

Este comunicado emitido por parte del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador se da en respuesta a las medidas tomadas este jueves por parte del gobierno colombiano en medio de la guerra arancelaria entre ambas naciones.

Todo esto luego de que el pasado miércoles 21 de enero la administración del presidente Daniel Noboa tomara la decisión de imponer un 30 % a las importaciones desde Colombia bajo el argumento de que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera compartida.

Ante esta medida, la administración del presidente Gustavo Petro respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad a partir de las 6:00 p.m. de este jueves 22 de enero.

