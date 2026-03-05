UEFA y Conmebol definirán el cambio de sede de la tan esperada Finalissima la próxima semana tras los ataques al régimen iraní: "Somos conscientes de las especulaciones dada la situación en la región"

La tan ansiada Finalissima que se tiene prevista se dispute el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, parece que cada vez peligra más.

El cambio de sede es el tema que más preocupa a todos, sobre todo a la UEFA y la Conmebol que tendrán que tomar una decisión pronto.

El torneo que jugarán la Argentina de Lionel Messi contra la España del joven talento Lamine Yamal podría cambiar de sede, pero es una decisión que no se tomará hasta la próxima semana.

Cuando falta tan poco para que se de el torneo, este jueves la UEFA y la Conmebol estarían mirando la opción de cambiar de sede tras los ataques sufridos en Catar en medio de la respuesta del régimen iraní a los ataques de Estados Unidos e Israel.

El partido entre los vigentes campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte ha estado en el aire como consecuencia de los ataques en suelo catarí.

En un comunicado, enviado a la AFP, la UEFA señaló que: "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región".

Por ello, se prevé que la decisión definitiva se tome "a finales de la próxima semana", por el momento "no se está considerando ninguna sede alternativa".

El ente rector del fútbol en Europa afirmó que mantiene conversaciones con los organizadores locales del encuentro, pero que la idea de todos es "jugar".

Lo del cambio de sede llega tan solo días después de que el entrenador de España, Luis de la Fuente solicitara esto.

En entrevista con el medio RNE Deportes fue consultado sobre la situación y dijo: "Creo que sé yo todo lo mismo que vosotros. Seguramente vos sabréis más, tenéis información muchas veces con anterioridad".

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad que se parara el conflicto, pero una vez que ya están inmersos, que no se sabe lo que se va a dilatar. No sé si se está tratando de dar alguna solución", añadió.

El experimentado entrenador afirmó también la tensión en Medio Oriente no debería ser un impedimento para que se lleve a cabo el torneo.

"La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible (...) Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación. La gente está trabajando en todos los niveles", puntualizó.

Por su lado, ni el entrenador de la 'albiceleste' Lionel Scaloni ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se han pronunciado sobre este asunto que también les compete.