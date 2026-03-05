NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Fútbol

UEFA y Conmebol definirán el cambio de sede de la tan esperada Finalissima la próxima semana tras los ataques al régimen iraní: "Somos conscientes de las especulaciones dada la situación en la región"

marzo 5, 2026
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Argentina y España | Foto: EFE
Argentina y España | Foto: EFE
El cambio de sede llega tan solo días después de que el entrenador de España, Luis de la Fuente, lo solicitara.

La tan ansiada Finalissima que se tiene prevista se dispute el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, parece que cada vez peligra más.

El cambio de sede es el tema que más preocupa a todos, sobre todo a la UEFA y la Conmebol que tendrán que tomar una decisión pronto.

El torneo que jugarán la Argentina de Lionel Messi contra la España del joven talento Lamine Yamal podría cambiar de sede, pero es una decisión que no se tomará hasta la próxima semana.

Cuando falta tan poco para que se de el torneo, este jueves la UEFA y la Conmebol estarían mirando la opción de cambiar de sede tras los ataques sufridos en Catar en medio de la respuesta del régimen iraní a los ataques de Estados Unidos e Israel.

El partido entre los vigentes campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte ha estado en el aire como consecuencia de los ataques en suelo catarí.

o

En un comunicado, enviado a la AFP, la UEFA señaló que: "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región".

Por ello, se prevé que la decisión definitiva se tome "a finales de la próxima semana", por el momento "no se está considerando ninguna sede alternativa".

El ente rector del fútbol en Europa afirmó que mantiene conversaciones con los organizadores locales del encuentro, pero que la idea de todos es "jugar".

Lo del cambio de sede llega tan solo días después de que el entrenador de España, Luis de la Fuente solicitara esto.

En entrevista con el medio RNE Deportes fue consultado sobre la situación y dijo: "Creo que sé yo todo lo mismo que vosotros. Seguramente vos sabréis más, tenéis información muchas veces con anterioridad".

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad que se parara el conflicto, pero una vez que ya están inmersos, que no se sabe lo que se va a dilatar. No sé si se está tratando de dar alguna solución", añadió.

El experimentado entrenador afirmó también la tensión en Medio Oriente no debería ser un impedimento para que se lleve a cabo el torneo.

"La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible (...) Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación. La gente está trabajando en todos los niveles", puntualizó.

Por su lado, ni el entrenador de la 'albiceleste' Lionel Scaloni ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se han pronunciado sobre este asunto que también les compete.

Temas relacionados:

Fútbol

UEFA

Conmebol

Selección Argentina

Selección de España

Catar

Ataque al régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela en amistoso ante Canadá en noviembre de 2025 - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman fechas y horarios de los dos encuentros con los que La Vinotinto regresará en 2026: se medirá ante selección mundialista

Selección de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Aficionados se sorprenden tras conocer precios de entradas a importante partido de repechaje al Mundial 2026: cuestan menos de 12 dólares

Lionel Messi, futbolista argentino tendido en el terreno de juego del estadio Atanasio Girardot (Medellín) - Foto de referencia: EFE
Messi

¿Se perderá el Mundial?: Messi enciende las alarmas tras sufrir compleja lesión

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Que rápido olvidó a su exjefe Maduro": venezolanos en redes reaccionan a declaraciones de Delcy Rodríguez, quien llamó "amigo" y "socio" a Trump

Selección de Venezuela en amistoso ante Canadá en noviembre de 2025 - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman fechas y horarios de los dos encuentros con los que La Vinotinto regresará en 2026: se medirá ante selección mundialista

Donald Trump y AlÍ Jamenei (AFP)
Irán

EE. UU. responde a las amenazas de Irán: detendrá las ambiciones nucleares de Irán "de una forma u otra"

Tarek William Saab | Foto: EFE
Tarek William Saab

Familiares de presos políticos pasan de la celebración a la decepción por cambio de cargo de Tarek William Saab dentro del régimen: “aquí sigue la mentira”

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Selección de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Aficionados se sorprenden tras conocer precios de entradas a importante partido de repechaje al Mundial 2026: cuestan menos de 12 dólares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre