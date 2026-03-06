Petro critica intervención de EE. UU. en Venezuela durante el funeral de Jesse Jackson: “llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo presente en el funeral del activista por los derechos civiles de los afroamericanos, Jesse Jackson, en Chicago y mientras expresaba el sentido pésame a la familia aprovechó para criticar la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El mandatario colombiano calificó la intervención como un riesgo para la estabilidad regional y destacó la importancia del diálogo para prevenir confrontaciones.

“En este momento estamos ante un desafío. Me sorprenden las noticias incluso las de mí mismo, era 3 de enero, comenzábamos el año y caían misiles en Catracas, la ciudad donde nació Simón Bolívar, y un misil en el Caribe que es el mar de la libertad no puede ser, es una alerta de que estamos en el inicio de los tiempos de la barbarie, hasta llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros y me tocó ir corriendo a la casa presidencial para guardar la espada del libertador y protegerla con mi propio cuerpo”, dijo Petro en su discurso.

El presidente de Colombia también le dejó un mensaje a Trump respecto a su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Hoy es el momento, el presidente de Estados Unidos pueda separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo, separarse de Netanyahu es necesario, separarse de quien lanza misiles y hablar de un pacto por la vida y por la paz”.

Petro también dio unas palabras a la familia del activista de derechos humanos: “Con Jesse Jackson, a quien conocí una vez y condecoré con una de las más altas distinciones de la República de Colombia, lo hice porque representaba para mí un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos traídos a la fuerza a todas las Américas”.