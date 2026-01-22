Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

En la madrugada de este jueves, el Gobierno de Colombia anunció medidas luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asegurara que en la frontera entre ambos países no ha habido “cooperación alguna” por parte del país que preside Gustavo Petro contra el narcotráfico.

Tras un controversial comunicado por parte del presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano resolvió aplicar un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de ese país.

"El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos a partir del mes de febrero", señaló el ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La ministra Diana Marcela Morales Rojas precisó que la medida se adopta "como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad".

Asimismo, el ministerio señaló que, "si bien entre Colombia y Ecuador ha existido históricamente una relación basada en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas", la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano "introduce una alteración significativa de ese marco, lo que obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico para preservar condiciones de intercambio equilibradas".

Segú la ministra, esta decisión "es proporcional, transitoria y revisable", y tiene como propósito "mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales".

Esto ocurre luego de que el mandatario ecuatoriano señalara en su cuenta de X que sus militares "siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió.

A raíz de esto, Noboa agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Según el presidente ecuatoriano, la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, respondió en sus redes sociales señalando que su gobierno ha incautado "más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador" y agregó que ha llevado a cabo "centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera".

"Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha", añadió.

Y recordó a Ecuador el aporte de Colombia en temas de energía en momentos en que el país vecino vivía una crisis en ese sector.

"Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía. La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia. Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática".

Finalmente, antes del anuncio del Ministerio de Comercio, Petro anticipó: "Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad".