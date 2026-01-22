NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Ecuador anunció una “tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia” ante la “falta de reciprocidad y acciones firmes contra el narcotráfico”.

En la madrugada de este jueves, el Gobierno de Colombia anunció medidas luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asegurara que en la frontera entre ambos países no ha habido “cooperación alguna” por parte del país que preside Gustavo Petro contra el narcotráfico.

Tras un controversial comunicado por parte del presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano resolvió aplicar un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de ese país.

"El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos a partir del mes de febrero", señaló el ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

o

La ministra Diana Marcela Morales Rojas precisó que la medida se adopta "como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad".

Asimismo, el ministerio señaló que, "si bien entre Colombia y Ecuador ha existido históricamente una relación basada en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas", la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano "introduce una alteración significativa de ese marco, lo que obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico para preservar condiciones de intercambio equilibradas".

Segú la ministra, esta decisión "es proporcional, transitoria y revisable", y tiene como propósito "mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales".

o

Esto ocurre luego de que el mandatario ecuatoriano señalara en su cuenta de X que sus militares "siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió.

A raíz de esto, Noboa agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Según el presidente ecuatoriano, la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, respondió en sus redes sociales señalando que su gobierno ha incautado "más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador" y agregó que ha llevado a cabo "centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera".

"Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha", añadió.

o

Y recordó a Ecuador el aporte de Colombia en temas de energía en momentos en que el país vecino vivía una crisis en ese sector.

"Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía. La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia. Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática".

Finalmente, antes del anuncio del Ministerio de Comercio, Petro anticipó: "Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad".

Temas relacionados:

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Ecuador

Aranceles

Daniel Noboa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Política

Ver más
Elecciones en Perú - Foto: EFE
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Consejo Nacional Electoral proclama a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras tras reconteo de votos

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Régimen venezolano

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"He insistido y seguiré insistiendo en que Venezuela tiene un presidente electo": María Corina Machado habla tras reunión con Donald Trump

Desembarco de militares de Estados Unidos sobre un buque (X Comando Sur)
Buque petrolero

EE. UU. difunde impresionantes imágenes inéditas del desembarco en alta mar de soldados sobre buque que habría sido incautado en operación Lanza del Sur

Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: EFE
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran bajo el régimen chavista al secretario de Estado de EE. UU.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

Cantante Silvestre Dangond | Foto: EFE
Silvestre Dangond

Revelan motivo por el que el cantante Silvestre Dangond se retiró del escenario en concierto en Feria de Cali y se dirigió a una clínica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre