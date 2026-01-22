NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Ecuador

Guerra arancelaria Colombia-Ecuador: Quito impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano mientras que Petro ordenó suspender la exportación de gas

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Las medidas ocurren tras el anuncio de un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por parte de Ecuador.

Ecuador anunció que impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en medio de la guerra arancelaria entre ambos países vecinos.

Así lo informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien en su cuenta de X puntualizó que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".

El miércoles 21 de enero, el Gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa anunció un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia bajo el argumento de que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera compartida.

Ante tal medida, la Administración del presidente Gustavo Petro respondió este jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.

Ahora bien, la ministra manzano informó que "la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad".

El anuncio del arancel de 30% para Colombia anunciado por Ecuador entrará en vigencia el 1 de febrero, según informaron las autoridades de ese país, que excluyó a la electricidad, de la que es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.

La más reciente medida sobre la situación la dio conocer el presidente Petro a través de su cuenta de X en donde dijo que ordenó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que desde las 18:00 de este jueves “suspenda la exportación de gas a través de los cables de energía a Ecuador”.

“He ordenado al ministro Edwin Palma que desde las 18:00 de hoy suspenda la exportación de gas a través de los cables de energía a Ecuador. Esto como respuesta recíproca a los aranceles puestos por Noboa al país potencia mundial de la matriz de energía limpios renovables”, escribió.

