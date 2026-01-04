Ecuador restringe el ingreso a su territorio de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro

Este domingo se conoció que Ecuador restringió el ingreso en su territorio a venezolanos que estén relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.

Según el comunicado emitido por la Cancillería de Ecuador, la decisión se da para evitar que el Estado ecuatoriano permita abusivo de las figuras de asilo y refugio.

“La República del Ecuador, a través del Ministerio del Interior, en su calidad de autoridad nacional de control migratorio, en coordinación con otras instituciones del Estado, ha dispuesto la aplicación de medidas de restricción migratoria para el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro”, inicia el comunicado.

El escrito destaca que estas medidas se aplicarán a “funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional”.

“El Estado ecuatoriano no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por los principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia”.

Argentina y Perú adoptaron una medida similar tras la captura de Maduro, que estará en prisión en Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.

Nicolás Maduro fue capturado este sábado 3 de enero en medio de un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

Tras el operativo, la administración Trump confirmó la extracción del dictador y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela.

Ahora, Maduro es acusado de: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El líder del chavismo también es acusado de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.