Martes, 17 de febrero de 2026
Shakira

Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático

febrero 17, 2026
Por: Sergio García Hernández
Shakira | Foto: EFE
La colombiana en los últimos días dio una serie de cinco conciertos en El Salvador en los que reunió a cerca de 144 mil personas que fueron a verla.

La cantante colombiana Shakira no deja de sorprender a sus fanáticos con su constante exhibición de talentos que parecen multiplicarse sin fin a medida que avanza su exitosa carrera en la música.

La última muestra de su capacidad, no solo en la música, sino de rápido aprendizaje la hizo evidente en un reciente mensaje en chino en el que dio a conocer que se desplazará hasta China.

“Hola China. Feliz año chino para todos. Los veo a todos pronto en China. Los quiero a todos”, expresó la colombiana en el idioma natal del país asiático.

Pese al anuncio de Shakira sobre su intención de visitar a China, aún no hay fechas definidas para lo que sería una extensión en Asia de su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Shakira en los últimos días dio una serie de cinco conciertos en El Salvador en los que reunió a cerca de 144 mil personas que fueron a verla. Las cinco fechas, que contaron como sede a la ciudad de San Salvador, tuvieron lleno total.

La denominada residencia de Shakira en El Salvador se posicionó como la más grande realizada de manera consecutiva por una artista global en el país centroamericano, según reportes de la prensa local.

Shakira realizó en 2025 un recorrido por varios países de Sudamérica y Norteamérica como parte de su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La colombiana dio varios shows en algunas de las principales capitales sudamericanas e incluso, a final de año, regresó a lugares en los que había estado a comienzos de 2025 como Quito, Asunción y Montevideo.

En 2026 Shakira tiene por delante varios proyectos incluida su participación, el próximo 2 de mayo, en un evento gratuito bautizado como ‘Todo Mundo no Rio’, que ha sido escenario de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

