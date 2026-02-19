Cineasta Steven Soderbergh habla de la frustración que sintió tras la cancelación de la película de Star Wars basada en la historia de Ben Solo: "Me daba pena que nadie más pudiera verla"

El cineasta Steven Soderbergh no dudó en demostrar el sin sabor que le dejó la cancelación de la película de Star Wars que buscaba enfocarse en la historia de Ben Solo.

El ganador del Óscar reveló recientemente su molestia porque el proyecto se viniera abajo luego de que Disney no diera luz verde para su lanzamiento.

De manera provisional, la cinta se iba a llamar 'The Hunt for Ben Solo', un proyecto que iba a contar con el actor Adam Driver y la guionista Rebecca Blunt como parte del equipo.

En entrevista con BK Magazine, Soderbergh afirmó que se trabajó muy duro en dicha cinta para que al final no viera la luz.

El cineasta detalló: "Todos estábamos frustrados. Saben, fueron dos años y medio de trabajo gratuito para Adam, Rebecca Blunt y yo. Cuando Adam y yo hablamos de que él lo contara públicamente, le dije: 'Miren, no editorialicen ni especulen sobre el porqué. Solo digan qué pasó, porque solo sabemos lo que pasó'".

Y añadió que la razón para que el proyecto se cayera es que desde Disney les dijeron: "'No creemos que Ben Solo pueda estar vivo' Y eso fue todo lo que nos dijeron. Así que no hay nada que hacer al respecto, solo seguir adelante".

Soderbergh aseveró que en su cabeza ya le había dado forma a la película y por ello "me daba pena que nadie más pudiera verla".

"Pensé que la conversación sería estrictamente práctica: ¿adónde van?, ¿cuánto va a costar? Y tenía una muy buena respuesta para eso. Pero nunca llegó a ese punto. Es una locura. Todos estamos muy decepcionados", puntualizó.

La negativa por parte de Disney no solo ha decepcionado al equipo de trabajo detrás del proyecto, sino también a los aficionados de la franquicia quienes alegan estár tristes por la poca fe que se le tuvo a la historia de Ben Solo.

Sin embargo, en la última entrega de la franquicia Ben Solo muere, aunque para algunos aficionados esto no podría ser del todo cierto.

Pese a la cancelación de esta cinta, el universo de Star Wars se prepara ahora para el lanzamiento de 'The Mandalorian and Grogu', la primera película de la franquicia que se estrena en siete años.

Dicho proyecto llegará a los cines del mundo el próximo mes de Mayo y está basado en la popular historia de la serie de Disney+.