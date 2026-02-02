NTN24
Las pruebas clave que realiza la NASA antes de enviar humanos a la Luna por primera vez en más de medio siglo

febrero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Cohete del (SLS) y nave espacial Orión integrados para la misión Artemis II – Foto AFP
Cohete del (SLS) y nave espacial Orión integrados para la misión Artemis II – Foto AFP
La agencia espacial estadounidense se prepara para la importante misión en medio de condiciones climáticas complejas en Florida.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), está llevando a cabo esta semana una serie de críticos ensayos finales con su cohete lunar antes del lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo.

Aproximadamente hacia el mediodía del lunes en Florida (Estados Unidos), el director de lanzamiento de la misión Artemis 2 dio luz verde para empezar la carga de combustible en el gigante cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) en Cabo Cañaveral, indicó la Nasa en su sitio web.

o

El ensayo, que incluye el chequeo de fugas y otras verificaciones técnicas, es el de mayor complejidad antes de que la NASA establezca la fecha del inicio de la misión Artemis 2, que no aterrizará en la Luna, sino que volará alrededor del satélite terrestre.

Pese a que los ensayos estaban programados para el fin de semana, la agencia espacial pospuso sus planes debido a los pronósticos de temperaturas bajo cero en el sitio del lanzamiento cuando buena parte del país experimenta una ola de frío extremo.

Además de comprobar la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelente criogénico en el cohete de 98 metros, los equipos simularán un conteo regresivo y un retiro seguro del combustible.

El propelente criogénico, vale precisar, es un combustible u oxidante utilizado en cohetes que debe almacenarse a temperaturas extremadamente bajas, generalmente inferiores a -150 grados centígrados, para mantenerse en estado líquido.

El simulacro de lanzamiento, por lo pronto, está previsto para las 9:00 p.m. locales del lunes, aunque puede llegar a retrasarse incluso hasta la 1:00 a.m. del martes, de acuerdo con lo informado.

La NASA tiene programado enviar al equipo de cuatro astronautas del Artemis 2 a un sobrevuelo de la Luna el 8 de febrero, como fecha más próxima, siempre y cuando todo continúe transcurriendo con normalidad.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, permanecen en cuarentena en Houston antes de la misión.

o

La cápsula Orión, en la que serán transportados, tiene calentadores en su parte superior para garantizar que se mantenga caliente, dijo la agencia espacial estadounidense ante los pronósticos de temperaturas gélidas en el sitio de lanzamiento de Florida.

Orión también cuenta con sistemas de purga instalados y configurados para el clima más frío en aras de mantener las condiciones adecuadas.

