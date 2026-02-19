NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
La Habana

"Hay muertos y muchísimos heridos": ONG Prisoner Defenders denuncia represión del régimen cubano en cárcel de alta seguridad de La Habana

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, explicó en entrevista con La Tarde de NTN24 que el incidente se desencadenó cuando un joven recluso solicitó comida

Una grave crisis se desató en la prisión Canaleta, centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Ciego de Ávila, en el centro de La Habana, donde un motín de reclusos ha dejado al menos ocho muertos y decenas de heridos, según información de la organización no gubernamental Prisoner Defenders.

Los hechos, que comenzaron este miércoles 18 de febrero a las 3 de la tarde y se extendieron hasta la madrugada de hoy, tienen en alerta a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles cubanas.

Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, explicó en entrevista con La Tarde de NTN24 desde Madrid que el incidente se desencadenó cuando un joven recluso solicitó comida. "Los carceleros le pegaron una paliza que lo reventaron y después de eso se suicidó", detalló Larrondo. Este suceso provocó la indignación de los presos, quienes se amotinaron gritando consignas como "libertad, patria y vida" y "abajo Díaz-Canel".

“Hay muertos y muchísimos heridos”, agregó.

Las fuerzas represivas del régimen cubano, conocidas como "avispas negras" o brigadas de respuesta rápida, intervinieron con extrema violencia. "Ha sido una razia tremenda, incluso han cogido a los presos, después los han metido en celdas y les han reventado a palos", indicó el presidente de la organización. Aunque inicialmente se reportaron 10 fallecidos, Larrondo confirmó que una fuente fiable estableció la cifra en ocho muertos, de los cuales solo se han verificado dos nombres hasta el momento.

El centro penitenciario de Canaleta es una instalación de máxima seguridad que alberga tanto a presos comunes considerados peligrosos como a presos políticos y detenidos bajo el régimen de "peligrosidad predelictiva", una figura legal cubana que permite encarcelar a personas sin haber cometido delitos, simplemente por considerarlas propensas a cometerlos en el futuro. "Son prácticamente desafectos", explicó Larrondo sobre esta categoría de reclusos.

Según el dirigente de Prisoner Defenders, las condiciones en las prisiones cubanas son "inhumanas" para todos los reclusos, independientemente de los delitos cometidos. "Ni a ellos, ni a nadie, ni a ningún ser humano se le puede pedir que vivan esas condiciones por muchos delitos que haya podido cometer, pero muchísimo menos los presos políticos", enfatizó.

Una de las principales preocupaciones de la organización es determinar si hay presos políticos involucrados entre los heridos o fallecidos. La revuelta se prolongó hasta la 1 de la tarde de este jueves, cuando algunos reclusos continuaban amotinados, evidenciando la gravedad de la situación y la desesperación de los internos ante las condiciones que enfrentan diariamente en el sistema penitenciario cubano.

"Hay muertos y muchísimos heridos": ONG Prisoner Defenders denuncia represión del régimen cubano en cárcel de alta seguridad de La Habana

