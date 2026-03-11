NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Edmundo González

Edmundo González conversó con el abogado venezolano que presenció la audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

marzo 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
De acuerdo con Edmundo, El Fakih le entregó detalles sobre el avance del proceso de Maduro y Flores ante la justicia norteamericana.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dio a conocer que tuvo una conversación con su compatriota, el abogado defensor de derechos humanos Nizar El Fakih, quien hizo presencia en audiencia judicial hacia Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en los Estados Unidos, nación en la que el dictador enfrenta la justicia tras su captura el pasado 3 de enero.

“Muy temprano conversé con el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien presenció en Nueva York la audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores”, expresó González Urrutia por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con Edmundo, El Fakih le detalló todo lo que ocurrió en la sala de audiencia hacia Maduro y Flores, y también le entregó detalles sobre el avance del proceso de estos en territorio norteamericano.

“Escuchar el relato directo de lo ocurrido en la sala y las actualizaciones del caso recuerda que los procesos judiciales son momentos en los que la justicia debe hablar con independencia”, manifestó el presidente democrático.

Asimismo, el presidente electo de Venezuela enfatizó que el juicio hacia Nicolás Maduro debería ser comentado y desglosado por parte de los medios venezolanos.

“Creo que el juicio es una historia que merece ser explicada por periodistas y medios venezolanos”, añadió.

También dejó claro que para su país Venezuela “la justicia y la verdad no va a ser una cuenta pendiente”.

Finalmente, Edmundo González Urrutia enfatizó que “esta historia está comenzando”.

En cuanto a la próxima audiencia por parte de la justicia de los Estados Unidos hacia Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, esta se tiene prevista para el próximo 26 de marzo. Un espacio en medio del cual se espera que el juez Alvin Hellerstein brinde el calendario del proceso y se realice un intercambio de pruebas y se atiendan cada una de las mociones.

