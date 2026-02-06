EE. UU. busca negociar con Rusia y China un nuevo marco tripartita de no proliferación nuclear, ante expiración del Nuevo START

Estados Unidos instó este viernes a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el último tratado entre las principales potencias atómicas, Washington y Moscú.

Moscú no descartó participar en estas conversaciones, pero este viernes las condicionó a la participación de Francia y Reino Unido.

Las conversaciones empezaron cuando el presidente Donald Trump pidió que Estados Unidos y Rusia negociaran un tratado sobre armas nucleares nuevo y "modernizado" en lugar de prorrogar el que expiró el jueves, lo que puso fin a décadas de restricciones sobre los arsenales de ojivas.

Posterior a la petición de Trump, el Kremlin dijo que coincide con Estados Unidos en la necesidad de mantener un enfoque "responsable" tras la expiración del tratado bilateral de no proliferación nuclear, y afirmó que ambas potencias están dispuestas a negociar sobre el tema.

"Hay un consenso del que se habló en Abu Dabi, según el cual ambas partes actuarán de forma responsable y reconocen la necesidad de entablar negociaciones sobre este asunto lo antes posible", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Asimismo, Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, en una reunión de la Conferencia de Desarme en Ginebra, dijo que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada".

"Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó.

VEA TAMBIÉN El papa León XIV llama a renovar el tratado START III y alerta sobre el riesgo nuclear global o

DiNanno insistió en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación".

No obstante, Rusia afirmó que "por principio, participaría en ese proceso si Reino Unido y Francia también estaban incluidos, que son aliados militares de Estados Unidos en la OTAN, que se ha declarado una alianza nuclear", dijo el embajador ruso Gennadi Gatilov ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.