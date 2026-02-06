NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Armas nucleares

EE. UU. busca negociar con Rusia y China un nuevo marco tripartita de no proliferación nuclear, ante expiración del Nuevo START

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Armas nucleares | Foto AFP
Armas nucleares | Foto AFP
Rusia condiciona propuesta de Washington sobre la propagación de armas y llama a ser “formal” y considera “inconcebible” algo “informal”.

Estados Unidos instó este viernes a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el último tratado entre las principales potencias atómicas, Washington y Moscú.

o

Moscú no descartó participar en estas conversaciones, pero este viernes las condicionó a la participación de Francia y Reino Unido.

Las conversaciones empezaron cuando el presidente Donald Trump pidió que Estados Unidos y Rusia negociaran un tratado sobre armas nucleares nuevo y "modernizado" en lugar de prorrogar el que expiró el jueves, lo que puso fin a décadas de restricciones sobre los arsenales de ojivas.

Posterior a la petición de Trump, el Kremlin dijo que coincide con Estados Unidos en la necesidad de mantener un enfoque "responsable" tras la expiración del tratado bilateral de no proliferación nuclear, y afirmó que ambas potencias están dispuestas a negociar sobre el tema.

"Hay un consenso del que se habló en Abu Dabi, según el cual ambas partes actuarán de forma responsable y reconocen la necesidad de entablar negociaciones sobre este asunto lo antes posible", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Asimismo, Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, en una reunión de la Conferencia de Desarme en Ginebra, dijo que "las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada".

"Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó.

o

DiNanno insistió en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación".

No obstante, Rusia afirmó que "por principio, participaría en ese proceso si Reino Unido y Francia también estaban incluidos, que son aliados militares de Estados Unidos en la OTAN, que se ha declarado una alianza nuclear", dijo el embajador ruso Gennadi Gatilov ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

Temas relacionados:

Armas nucleares

Rusia

China

Guerra

Estados Unidos

Armas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Venezuela

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Nicolás Maduro: "Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tekashi 6ix9ine, rapero de EE. UU. - Fotos: Instagram
6ix9ine

Desmienten muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en centro de detención federal donde también se encuentra recluido Nicolás Maduro

Astronautas Oleg Platonov, Kimiya Yui, Mike Fincke y Zena Cardman – Fotos AFP
Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA y SpaceX regresarán a la Tierra antes de lo planeado por misterioso problema médico en la Estación Espacial Internacional

Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela - Foto: Cancillería de Ecuador y EFE
Ecuador

En medio del disenso con el gobierno Petro, Ecuador anuncia alianza con EE. UU. para combatir el narcotráfico en puertos y la frontera con Colombia

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Venezuela

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Nicolás Maduro: "Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre