Así podrá activar el ‘modo Whatsapp’ en Spotify, una nueva función que busca entrar a competir en el mundo de la mensajería instantánea

La plataforma más grande de música, audiolibros y podcast, Spotify, presentó recientemente una nueva función que pretende revolucionar el mundo del streaming.

Se trata del 'Modo WhatsApp', una función que le permitirá a los usuarios crear chats grupales para intercambiar recomendaciones musicales e incluso literarias.

En esta nueva actualización, los internautas podrán crear grupos de hasta diez participantes para compartir audiolibros, podcast y canciones.

La razón de que esta nueva función es conocida como 'Modo WhatsApp' es por su similitud en la creación de grupos a la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo.

¿Cómo funciona el 'modo WhatsApp' de Spotify?

Lo primero que el usuario tiene que hacer es acceder a la aplicación de Spotify, una vez allí se debe dirigir al apartado de 'Mensajes'.

Luego debe darle donde dice 'Nuevo mensaje' y hacer clic en la opción 'Crear grupo'. Una vez haga esto deberá añadir a los miembros que quieran que este en el grupo.

Sin embargo, solamente puede iniciar chat con personas con las que haya compartido contenido anteriormente en la aplicación de música. Eso incluye crear playlist compartidas, mezclas conjuntas o realizar sesiones de Jam.

Una vez el grupo se crea ya podrá intercambiar música, audiolibros y podcast; así como también comentar este contenido en tiempo real.

Esto sería un intento de Spotify de competir contra las grandes aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y para apoderarse del mundo de los videos musicales por encima de YouTube.

Hace unos meses, la aplicación de streaming de música anunció que tendría un importante cambio dentro de su plataforma. Spotify anunció que implementaría vídeos musicales, un cambio que comenzó solamente para sus suscriptores de pago en Estados Unidos y Canadá.

La novedad supone una importante expansión de la plataforma de audio hacia el vídeo, que hasta ahora se había limitado principalmente a los podcasts en vídeo.

El portavoz de la compañía con sede en Suecia indicó que más de 390 millones de usuarios ya han visto un podcast en vídeo en Spotify.

“Pronto compartiremos más detalles (...) En nuestros anuncios anteriores sobre vídeos musicales en otros mercados, anunciamos que eran para usuarios Premium”, puntualizó.

Cuando la función sea añadida, los usuarios podrán alternar entre los modos de solo audio y vídeo.

Así las cosas, Spotify invade el dominio de YouTube, plataforma de videos, que durante casi 20 años ha sido el sitio principal para ver videoclips musicales.

Desde su lanzamiento en 2008, Spotify ha revolucionado la forma de escuchar música, incursionó en los podcasts, entró en el mercado de audiolibros y ha continuado explorando el futuro del audio.