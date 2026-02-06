Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

La Embajada Estados Unidos en Colombia confirmó que el encargado de negocios, John McNamara, finaliza su labor en el país después de “una larga y distinguida carrera en el servicio público”.

Mediante una breve nota de prensa, la embajada indicó que “McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado” y “concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026”.

“Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas”, detalló.

De acuerdo con registros, el diplomático se convirtió en encargado de negocios, ad interim, en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el 1 de febrero de 2025.

McNamara, nacido en la ciudad de Nueva York y miembro de carrera del Servicio Exterior, ha servido en una variedad de posiciones en Washington y en el extranjero durante más de dos décadas de servicio diplomático.

Durante su carrera, ha desempeñado otros cargos importantes como jefe de misión de los Estados Unidos en el Caribe Neerlandés en Curazao, subjefe de misión/encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, entre otros.

John McNamara es veterano del Ejército de los Estados Unidos, con el cual sirvió principalmente en América Latina y completó una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono, detalla el sitio web de la Embajada de EE. UU. en Bogotá.

Además, es licenciado en ciencias de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y ostenta un título de maestría en artes del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos.