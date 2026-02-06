NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y John McNamara - AFP
El diplomático “concluirá su labor como encargado de negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026”.

La Embajada Estados Unidos en Colombia confirmó que el encargado de negocios, John McNamara, finaliza su labor en el país después de “una larga y distinguida carrera en el servicio público”.

Mediante una breve nota de prensa, la embajada indicó que “McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado” y “concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026”.

“Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas”, detalló.

De acuerdo con registros, el diplomático se convirtió en encargado de negocios, ad interim, en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el 1 de febrero de 2025.

McNamara, nacido en la ciudad de Nueva York y miembro de carrera del Servicio Exterior, ha servido en una variedad de posiciones en Washington y en el extranjero durante más de dos décadas de servicio diplomático.

Durante su carrera, ha desempeñado otros cargos importantes como jefe de misión de los Estados Unidos en el Caribe Neerlandés en Curazao, subjefe de misión/encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, entre otros.

John McNamara es veterano del Ejército de los Estados Unidos, con el cual sirvió principalmente en América Latina y completó una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono, detalla el sitio web de la Embajada de EE. UU. en Bogotá.

Además, es licenciado en ciencias de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y ostenta un título de maestría en artes del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos.

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Fanny Lozada - Nicolás Maduro Guerra
Presos políticos en Venezuela

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando": madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Fotos: EFE
Cuba

"La presión de Estados Unidos sobre Cuba se intensificará": activista José Daniel Ferrer sobre "disposición" de Díaz-Canel de dialogar con Trump

Máquina contadora de dinero venezolano - Foto de referencia : EFE
Raúl Gorrín

"Esas grandes fortunas que ahora vemos en propiedades en Estados Unidos y en el mundo partieron del acceso a las divisas": periodista Joseph Poliszuk sobre presunta captura de Raúl Gorrín

