Viernes, 06 de febrero de 2026
"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Julio Shilling, politólogo y escritor cubano; Alejandro Garlobo, exprisionero político, y Santiago García, consultor y experto en seguridad, analizaron en La Noche de NTN24 los pormenores de la presión estadounidense sobre Cuba.

La presión de Estados Unidos sobre Cuba, con barcos de guerra apostados cerca de sus aguas limítrofes, ha generado gran preocupación en el régimen cubano dado el reciente despliegue militar de Washington que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela.

Ante esta presión, Díaz-Canel moderó su tono y expresó su disposición al diálogo con Estados Unidos, aunque estableció condiciones.

"Sin presiones, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía", afirmó.

o

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, advirtió: "El gobierno cubano está en las últimas y su país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos".

La situación en la isla caribeña se agrava por la crisis energética. Cuba requiere aproximadamente 110.000 barriles de petróleo diarios para su demanda energética, pero produce internamente solo 40.000 barriles. Venezuela suministraba cerca de 30.000 barriles diarios, pero según reportes del Miami Herald, el régimen cubano revendía aproximadamente el 60% del crudo recibido a mercados asiáticos en lugar de suplir las necesidades del sistema eléctrico.

El presidente Trump advirtió hace cuatro semanas: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Le sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde". Posteriormente ordenó a Venezuela cesar los envíos petroleros a la isla.

Alejandro Garlobo, activista de derechos humanos y exprisionero político en Cuba, describió la situación interna: "Ahora mismo prácticamente apagada totalmente... están desempeñando planes de contienda, porque casi no hay combustible y están parando las escuelas y muchos centros laborales porque no hay combustible". A su vez, reportó que más de 1.200 presos políticos se encuentran detenidos en la isla y que la represión se ha intensificado.

“Hasta los presos que están adentro de la misma prisión están de acuerdo con que pase algo ya”, añadió.

Por su parte, Julio Shilling, politólogo y escritor cubano, señaló que Cuba perdió su soberanía hace décadas. "Dependió de la inteligencia soviética, fue básicamente un mantenido de la Unión Soviética hasta el desplome, y a partir de ahí fue sustituido por el petróleo venezolano", afirmó.

Además, agregó que el régimen utiliza barcos con banderas de otros países para revender petróleo sin ser detectado, estimando que el 80% del crudo recibido es comercializado.

“No hay un país en América Latina que no haya sufrido y no tenga víctimas atribuidas al trabajo sucio que la dictadura de La Habana ha llevado a cabo”, indicó.

Mencionó que el reciente despliegue de Estados Unidos cerca de Cuba hace parte de “los preparativos para una acción que van a tomar”.

La emergencia nacional declarada por Estados Unidos el 30 de enero señala que "las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos".

México, segundo proveedor de petróleo a Cuba después de Venezuela, también suspendió los envíos. La petrolera estatal Pemex le vendió a la isla 496 millones de dólares en petróleo en 2025, con un promedio de 20.000 barriles diarios, pero cesó las operaciones en medio del endurecimiento de la presión estadounidense.

Entre el poderío militar estadounidense desplegado muy cerca de Cuba, se encuentra el destructor de misiles USS Stockdale de la Armada que se posicionó en las últimas horas a solo 30 millas náuticas (55 kilómetros) de las costas de La Habana, según datos de la plataforma Marine Traffic.

Simultáneamente, se detectaron movimientos del drone MQ-4C Triton realizando maniobras de patrulla y vigilancia frente a la capital cubana, lo que evidencia cómo se ha intensificado la presión estadounidense sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Este despliegue militar ocurre tres días después de que el Comando Sur confirmara la llegada de tres buques a Puerto Príncipe, Haití, como parte de la Operación Lanza del Sur. El USS Stockdale arribó junto al Stone, cúter de seguridad nacional clase Legend, y el Diligence, guardacostas de resistencia media. Esta combinación permite capacidades tanto de guerra simétrica como de interdicción y operaciones en aguas poco profundas.

El USS Stockdale está diseñado para hundir barcos y derribar misiles con sistemas de misiles guiados, incluyendo misiles Tomahawk, capaces de detectar amenazas a 100 millas de distancia. Los cúteres Stone y Diligence tienen autoridad legal para abordar embarcaciones civiles, realizar arrestos y procesar migrantes, además de portar botes de persecución rápida para interceptar lanchas utilizadas por traficantes.

Santiago García, experto y consultor en seguridad, explicó en qué consiste el armamento desplegado por Estados Unidos cerca de Cuba.

Es un armamento que es suficiente para disuadir a cualquiera que quisiera entrar a Cuba por encima de Estados Unidos para tratar de ayudarlos”, indicó. “Esta es la parte material de un cerco político que ya se había establecido”, añadió.

