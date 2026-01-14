NTN24
María Corina Machado

NTN24 obtuvo los puntos clave de la agenda de María Corina Machado para encuentro con Trump que se cumplirá este jueves

enero 14, 2026
Por: Karen Vega
Programa: La Mañana
La líder venezolana mantendrá encuentros con autoridades del poder ejecutivo y legislativo.

La líder de la democracia y Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, visitará este jueves Washington DC, donde mantendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, según información obtenida en primicia por NTN24.

La agenda de la dirigente política incluye reuniones con las principales autoridades del poder ejecutivo y legislativo estadounidense.

Según el itinerario revelado, la actividad comenzará a las 10:15 de la mañana con una reunión privada entre el Secretario de Estado y Donald Trump.

Entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, Machado acudirá a la Casa Blanca para su encuentro con el mandatario estadounidense, donde abordarán temas clave de la agenda política venezolana, especialmente la excarcelación de los presos políticos.

Durante el encuentro, se espera que María Corina Machado realice la entrega simbólica del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

La agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 de la tarde con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.

La visita de Machado coincide con importantes desarrollos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

o

El Departamento de Estado confirmó a NTN24 que el régimen venezolano habría liberado a ciudadanos estadounidenses que permanecían como prisioneros políticos.

La diplomacia estadounidense calificó estos hechos como "un paso importante" y confirmó que diplomáticos visitarán próximamente Caracas para reunirse con los estadounidenses liberados.

Adicionalmente, NTN24 tuvo acceso a un memorando del Departamento de Justicia, fechado el 23 de diciembre, dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional.

El documento explica la legalidad de la operación para detener a Nicolás Maduro, argumentando que "la autoridad del presidente para dirigir el uso de la fuerza militar sin autorización previa del Congreso deriva sus responsabilidades como jefe ejecutivo y comandante en jefe".

El memorando cita textualmente a María Corina Machado, indicando que sus declaraciones públicas llamando a la detención de Nicolás Maduro "evidencian el clamor de un apoyo en Venezuela a la intervención de Estados Unidos”.

