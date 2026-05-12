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Martes, 12 de mayo de 2026
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Estados Unidos

EE. UU. confirma que cadáveres encontrados en vagón de carga eran migrantes de México y Honduras

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Autoridades Texas - Referencia EFE
Autoridades Texas - Referencia EFE
En principio, las autoridades informaron de seis cadáveres, cifra que subió el lunes tras el hallazgo de un séptimo cuerpo en las ferrovías.

Cinco cuerpos sin vida hallados en Texas el fin de semana fueron identificados este martes por las autoridades como migrantes de México y Honduras que murieron de calor.

En principio, las autoridades informaron de seis cadáveres, cifra que subió el lunes tras el hallazgo de un séptimo cuerpo en las ferrovías.

Un empleado de la empresa transportista Union Pacific dio la alarma cerca de la fronteriza ciudad de Laredo, en el sur de Estados Unidos.

Según información proporcionada este martes por el condado de Webb, donde se ubica Laredo, los occisos identificados son: tres mexicanos, dos hombres, de 45 y 56 años, y una mujer de 29; dos hondureños, uno de 24 años y un menor de 14. No se conocen aún las nacionalidades de los otros dos fallecidos.

"De acuerdo con las investigaciones iniciales, se ha determinado que la mujer falleció de hipertermia", dijeron las autoridades locales en una nota de prensa.

Aunque aún falta culminar los exámenes, es "altamente probable" que el resto del grupo falleciera por la misma causa, agregaron.

En tanto, el sheriff de Bexar, Javier Salazar, dijo del séptimo cadáver hallado el lunes cerca de las vías del tren en el condado de Bexar, que "se cree que este hombre aquí era parte de ese mismo grupo".

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El oficial informó que un sensor del tren se activó en la zona de Del Río, donde se cree que una puerta del vagón se abrió para que subieran personas.

Luego, el sensor volvió a activarse en el área donde se halló el séptimo cuerpo. Aún deben determinar si alguien arrojó a esta persona desde el vagón o falleció tras lanzarse del tren.

Salazar detalló que parte de los vagones tuvieron como destino Houston y otros Laredo, y sospechan que el número de personas a bordo haya sido mayor.

Desde que asumió el ejecutivo en enero de 2025, el presidente Donald Trump aplica severas políticas anti-inmigrantes, con deportaciones para quienes crucen o hayan cruzado la frontera de forma irregular.

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